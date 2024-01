Mal aliento: la posible solución de frutas y hierbas para la halitosis

El mal aliento es una de las condiciones que más puede generar malestar entre las personas. El desagradable olor que puede exhalar alguien al hablar es una de las incomodidades más regulares.



Aunque no hay una causa definitiva, este se puede desarrollar por distintos factores, como una mala higiene bucal, enfermedades de cavidad oral, e incluso padecimientos a nivel hepático, de acuerdo con 'Mayo Clinic'.

Por ello es necesario identificar el origen de esta molestia, y así atacar el problema de raíz para ayudar a reducir el mal olor en cualquier momento del día, y mucho más si es al final de las comidas.



(Le puede interesar: Hierbas para eliminar el mal aliento: una solución natural).



Si bien es cierto que este síntoma requiere de un tratamiento médico que le ayude a acabar con este problema, existen algunos productos como frutas o hierbas que pueden ayudarle a reducir el mal olor.



De acuerdo con el portal especializado 'Gentle Dental', consumir frutas y verduras crujientes puede ayudar a disminuir la halitosis. Masticar manzanas, apio, brócoli, zanahorias y otras opciones crujientes aumenta el flujo de saliva, que elimina los residuos que causan el mal olor. Y la textura fibrosa de las frutas y verduras ayuda a limpiar los dientes.

Así mismo, lo puede intentar con frutas que tengan vitamina C, que además de ser buenas para el cuerpo por su valor antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres, también contribuyen a reducir el mal aliento.



(Siga leyendo: Las tres frutas que no debería comer a diario: alergias y calorías que generan en la salud).



Las frutas como los melones, los cítricos y algunas hortalizas contienen mucha vitamina C, que puede ayudar a eliminar las bacterias de la boca y a mejorar la salud bucal.



Por otro lado, también puede refrescar su aliento con hierbas que sean aromáticas, como el perejil, la menta, la albahaca, el estragón, el romero, el cardamomo o cualquier hierba fresca con un aroma agradable pueden disimular la halitosis.



De hecho, la primera planta contiene clorofila, un componente también conocido por sus facultades para refrescar la boca e inhibir el mal aliento, según el portal de la 'Clínica Curull'.



Si esto no es suficiente, también puede masticar algunas semillas aromáticas que pueden combatir la incomodidad como el cardamomo, el cual ayudar a eliminar las bacterias en la boca, una causa común de mal aliento, caries y enfermedad de las encías,



(Lea también: Cinco tipos de té que ayuda a depurar el hígado en la noche ).



Vale recordar que estas recomendaciones no suplen la consulta de un especialista. En caso de presentar de manera frecuente este inconveniente, se recomienda acudir con su odontólogo o un médico de cabecera para brindarle el tratamiento adecuado con respecto a su caso.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias