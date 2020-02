En este lugar harán cuarentena los colombianos que vienen de Wuhan

En la Villa Deportiva ubicada en el Centro de Alto Rendimiento, que se localiza en el corazón de Bogotá (carrera 60 con calle 63), cumplirán la cuarentena los 13 colombianos y el personal diplomático, médico y de la Fuerza Aérea que lideró el operativo de repatriación desde Wuhan, el lugar donde comenzó el brote de coronavirus.

Se tiene previsto, según la Cancillería, que todos lleguen en la noche de este jueves a Bogotá y que los pasajeros y tripulación sean remitidos inmediatamente a este lugar, donde estarán aislados durante al menos 14 días recibiendo monitoreo permanentemente.

Como se ha dicho insistentemente, todas las personas que aterricen en Bogotá están completamente sanas y sin síntomas de la enfermedad que ha causado más de 80.000 infecciones en el mundo. De hecho, esa fue una de las condiciones del Gobierno chino para permitir el operativo.



(Le podría interesar: Esto es lo que debe saber ante la posible llegada del coronavirus)



Este diario conoció que en la tarde de este miércoles el Ministerio de Salud se reunió con los funcionarios y trabajadores de este complejo que pertenece al Ministerio del Deporte para informarles que dicha situación no configura riesgo alguno porque quienes llegan están completamente sanos y asintomáticos.



Algunas voces manifestaron su incomodidad en razón a que el Centro de Alto Rendimiento recibe a 600 personas diariamente, la mayoría de ellos niños que hacen entrenamiento deportivo, y que está ubicado cerca de donde suelen presentarse aglomeraciones, como parques públicos y privados.



(Además: Brasil confirma primer caso de coronavirus en América Latina)



Sin embargo, las autoridades de salud insistieron en que la decisión no implica ningún tipo de riesgo y quienes estarán en cuarentena contarán con monitoreo constante y supervisión de profesionales.



La decisión se dará a conocer públicamente mañana en rueda de prensa en el Ministerio y forma parte del operativo que se inició el sábado pasado con un vuelo que partió de Catam hacia Wuhan.



De manera reiterada el ministro de Salud encargado, Iván Darío González, ha manifestado que todo está pormenorizado para garantizar la seguridad tanto de la comisión como de los habitantes de esta zona de Bogotá, por lo que no hay que tener ningún tipo de temor.

UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.