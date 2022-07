Si una persona tiene su tensión arterial elevada de acuerdo con la medición de tensión sistólica, definida como la que se da al momento en que el corazón se contrae o late, y asimismo la tensión diastólica, que es la que se ejerce sobre los vasos sanguíneos cuando el corazón se relaja entre latido y latido, entonces sufre de hipertensión arterial.



Cabe mencionar que la hipertensión es una enfermedad que debe ser tratada oportunamente, por lo que asistir a controles médicos periódicos aumenta la posibilidad de recibir un diagnóstico temprano y consecuentemente un tratamiento adecuado.



Según estimaciones del Ministerio de Salud, en Colombia, 4 de cada 10 personas sufre de hipertensión pero al menos el 60% de ellos aún no lo sabe.

Es el médico tratante quien le indicará después del diagnóstico cuál será el medicamento que debe tomar el paciente para controlar la afección, así como la cantidad y frecuencia.



No obstante, se sabe que el Losartán es un medicamento que se utiliza para tratar la hipertensión arterial. El fármaco en mención tiene dos presentaciones: Losartán y Losartán potásico, cuyo nombre indica que contiene una adición de potasio para alcanzar de esta forma mejor absorción en el organismo.



Ante la duda de la diferencia entre las dos presentaciones del medicamento, es importante dejar claro que no existen diferencias significativas, ya que ambos producen el mismo efecto para el que fueron creados. En otras palabras, ambos reducen la presión arterial.



En concreto, no sobra recordar que, como todos los medicamentos, el Losartán tiene algunas contraindicaciones y es el médico tratante quien debe prescribirlo. Evite automedicarse y acuda donde un especialista para recibir la atención adecuada.

