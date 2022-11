Son muchos los estudios que han analizado, específicamente, la relación entre una encamada casual y el bienestar psicológico. Para sorpresa de muchos, la mayoría de las investigaciones sostienen que existe una correlación negativa: a medida que aumenta el sexo informal, el bienestar psicológico disminuye.



Sin embargo, todavía no existen conclusiones redondas sobre este tema y las hipótesis se mantienen sobre la mesa. Al respecto, un estudio publicado en Journal of Sex Research analizó a estudiantes universitarios solteros y heterosexuales de 18 a 25 años.



La investigación encontró que una mayor proporción de hombres (18,6 por ciento) que mujeres (7,4 por ciento) habrían mantenido relaciones sexuales casuales en el último mes. Los resultados planteaban que, sin importar el sexo, los polvos casuales se asociaban negativamente con el bienestar psicológico y, por el contrario, mantener este tipo de relaciones a largo plazo causaba angustia psicológica.



En general, se sabe que los cambios en el biorritmo de vida pueden provocar un desequilibrio emocional; sin embargo, estos procesos están determinados por el ambiente, contexto y desarrollo individual de cada persona.



En este sentido, otra investigación publicada en Archives of Sexual Behavior operó con la idea de que pueden existir múltiples factores moderadores de la actividad sexual y su impacto en el bienestar emocional de un individuo.



Los científicos eligieron estudiar una variable particular, en este caso las diferencias entre los comportamientos sexuales casuales “autónomos” y “no autónomos”. Durante el proceso, se concluyó que las personas que tienen relaciones sexuales ocasionales por razones autónomas no se veían afectadas por esta actividad, mientras que aquellos que se involucraron en relaciones sexuales ocasionales por razones no autónomas generalmente experimentaron una disminución del bienestar psicológico.



Este último análisis quizás sea de los más relevantes dentro de este campo de estudio. La variable deja entrever la complejidad del libre actuar y cómo este factor toca todos los bordes de la vida de un ser humano, incluyendo, por supuesto, la acción de la planta baja.



Al tenor de los resultados, cabe mencionar que una buena encamada siempre podrá privilegiar la capacidad de expresión. De lo contrario, es prudente aclarar que la coerción en este plano de la vida –como en muchos otros– solo provocará la liberación de cortisol, la hormona del estrés, y una avalancha de angustia de la que será difícil escapar. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

