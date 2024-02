Los tics: causas y consecuencias en la salud para quienes lo padecen

Existe una molestia que se presenta en algunos adultos cuando se encuentran cansados, fatigados, nerviosos o con ansiedad.



Estos episodios ocasionan movimientos involuntarios, a veces en los párpados, los dedos de las manos u otra parte de la cara.Este no es un síndrome ni un trastorno, solamente se denominan tics.

De acuerdo con la doctora de la Clínica Universitaria de Navarra, María del Pilar De Castro Manglano: "un tic en el ojo del tipo pestañeo o guiño o extensión de los músculos internos del ojo con mirada hacia arriba u otros lados es simplemente un síntoma más (..) es común, aunque puntual, que adultos sientan una especie de fibrilación en el párpado no perceptible desde fuera".



Este movimiento involuntario en ocasiones es bastante molesto para quien lo padece, además de persistente, por lo que si es constante y no se detiene con el descanso, es necesario acudir al médico para poder solucionarlo.



Según el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido existen dos tipos de tics: los leves que no interfieren con la vida diaria y los complejos como las muecas o la repetición de sonidos que pueden parecer intencionales.



Los tics simples también pueden desarrollarse con parpadeos, tos, encogimiento de hombros y tratar de aclarar la garganta.



"El paciente suele notar una sensación de 'aviso' que precede al tic y suelen notar cierto alivio tras el tic", señaló la profesional De Castro Manglano a la BBC.

Los tics complejos suelen ser más lentos y pueden ir acompañados por sonidos que pueden parecer intencionales.



El Sistema Nacional de Salud del Reino Unido recomienda que cuando el tic se vuelve constante, severo y que se convierta en un problema emocional y ocasione un malestar físico, debe acudir al médico para conocer la causa específica que lo origina.



Así mismo, la entidad señala que el estrés y la ansiedad también pueden causar tics y si no se pone un alto esto puede empeorar.



Por eso es importante consultar con el médico para conocer su origen y ponerle remedio.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

