Los sistemas de filtración de aire no evitan las enfermedades, alerta un estudio

Un estudio realizado por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido arrojó luz sobre la eficacia de los sistemas de filtración de aire en la reducción del riesgo de contraer infecciones víricas. Los hallazgos, publicados en la revista 'Preventive Medicine', indican que las tecnologías diseñadas para mejorar la seguridad en espacios interiores no parecen ser efectivas en la vida real.



El equipo de investigación examinó diversas tecnologías, incluyendo la filtración del aire, las luces germicidas y los ionizadores, con el objetivo de evaluar su capacidad para hacer que el aire en espacios interiores sea más seguro frente a infecciones respiratorias y gastrointestinales transmitidas por esta vía.

El profesor Paul Hunter, de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA, explicó que "los purificadores de aire están diseñados para filtrar los contaminantes del aire que los atraviesa. Cuando se produjo la pandemia de covid, muchas grandes empresas y gobiernos investigaron la instalación de este tipo de tecnología en un intento de reducir las partículas de virus transportadas por el aire en edificios y espacios reducidos, pero las tecnologías de tratamiento del aire pueden ser caras. Así que es razonable sopesar los beneficios frente a los costes, y conocer las capacidades actuales de tales tecnologías".



El equipo analizó pruebas de 32 estudios realizados en entornos reales, como escuelas y residencias de ancianos, para determinar si las tecnologías de tratamiento del aire realmente protegen a las personas de infecciones transmitidas por el aire. Hasta la fecha, ninguno de estos estudios ha sido publicado durante la era covid.



El equipo de investigación estudió pruebas sobre si las tecnologías de limpieza del aire protegen a las personas de contraer infecciones respiratorias o gastrointestinales transmitidas por el aire. Foto: iStock

La doctora Julii Brainard, investigadora principal y también miembro de la Facultad de Medicina Norwich de la UEA, señaló que "los tipos de tecnologías que consideramos incluían la filtración, las luces germicidas, los ionizadores y cualquier otra forma de eliminar o desactivar los virus de forma segura en el aire respirable. En resumen, no encontramos pruebas sólidas de que las tecnologías de tratamiento del aire puedan proteger a las personas en el mundo real".



Aunque algunas pruebas sugieren que la contaminación ambiental y superficial puede reducirse mediante estrategias de tratamiento del aire, como las luces germicidas y la filtración de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA), los resultados combinados indican que estas tecnologías no parecen detener ni reducir la propagación de enfermedades.



La doctora Brainard también expresó su preocupación por la posibilidad de que algunos estudios relevantes con efectos mínimos o nulos no se hayan publicado.



"Nuestros resultados son decepcionantes, pero es vital que los responsables de la salud pública dispongan de una visión completa. Esperemos que los estudios que se han hecho durante covid se publiquen pronto y podamos hacer un juicio más informado sobre cuál puede haber sido el valor del tratamiento del aire durante la pandemia", añadió.

Aumento de consultas por enfermedades respiratorias

