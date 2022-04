A raíz de lo que sucedió con los trece estudiantes del Colegio San Bartolomé, de Cúcuta, que tuvieron que ser remitidos a dos centros médicos cercanos por presentar aumento de la frecuencia cardíaca luego de consumir Viagra en una bebida, en EL TIEMPO aclaramos cuáles pueden ser los efectos nocivos de la píldora azul de Pfizer.



(Siga leyendo: Trece estudiantes de colegio de Cúcuta consumieron viagra por un reto viral)

Su nombre genérico es sildenafil, pero se lo conoce comercialmente como 'Viagra'. Se trata de uno de los avances médicos más revolucionarios en el campo de las relaciones sexuales: el remedio para la disfunción eréctil.



(Además: ¿Existe el viagra para mujeres? Le contamos algunos mitos y verdades)

El producto tiene una acción muy específica sobre la fosfodiesterasa 5 (que se encuentra en el pene y es la enzima que destruye la actividad del óxido nítrico y permite que este vuelva otra vez a su estado de flacidez). El sildenafilo (viagra) inhibe esta enzima (fosfodiestereasa 5) y permite, por tanto, mantener la erección mientras aumenta la duración de la acción del óxido nítrico.



(De su interés: El principio activo del viagra muestra potencial contra el Alzhéimer)



Se han relacionado efectos secundarios del medicamento con patologías cardíacas, pero en teoría no hay contraindicación, siempre y cuando el médico haya, inicialmente, evaluado que el paciente pueda tener actividad sexual sin problemas. Ahora, si el enfermo del corazón toma vasodilatadores con base en nitratos, no puede tomar la pastilla azul.



Según El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el uso de este medicamento no está permitido en personas con enfermedades cardiovasculares, ni está indicado para menores de 18 años con trastornos de sexualidad, además no debe ingerirse si se tiene antecedentes de enfermedades hepáticas que conlleven a una insuficiencia grave de la función hepática tales como: cirrosis, cáncer hepático, hepatitis autoinmune entre otras.



Es importante mencionar que dentro de las indicaciones de uso este medicamento se encuentra la hipertensión pulmonar en población pediátrica y en adultos con esta enfermedad.



Por otro lado, uno de los efectos secundarios del Viagra es que también actúa sobre una enzima relacionada con las células de la retina. A dosis elevadas, según los expertos, uno de los problemas que causa la Viagra es que puede dañar permanentemente la retina.



Los efectos secundarios de la Viagra son más comunes en hombres con otros problemas de salud subyacentes. Actualmente se sabe que los fármacos para tratar la disfunción eréctil están relacionados con patologías como la neuropatía óptica isquémica, una pérdida repentina y permanente de la visión causada por la interrupción del flujo sanguíneo en el nervio óptico.



Este problema es más común en hombres con una presión arterial alta o con una enfermedad del corazón. Los hombres con un nervio óptico anormal o una condición hereditaria llamada retinitis pigmentosa (ver articulo que os he puesto mas arriba) también son propensos a padecer problemas de visión cuando toman Viagra.



(Lea también: ¿El covid-19 afecta capacidad sexual de los hombres? Esto dice la ciencia)



Es importante mencionar que la dosis recomendada es de 50 miligramos. Tres pastillas (150 mg) lo único que pueden provocar es una caída de la presión arterial. De acuerdo con el Invima, el medicamento solo está indicado para población adulta en hombres que presentan disfunción eréctil, que es la incapacidad para obtener o mantener una erección el tiempo suficiente para una actividad sexual satisfactoria.



Con relación a la mezcla del medicamento con alcohol, se sabe que con un par de tragos no se presentan interacciones, pero en grandes cantidades el alcohol puede deprimir las funciones sexuales, y el sildenafilo, por sí solo, no puede contrarrestar ese efecto.

Más noticias de Salud

-Estos son algunos factores de riesgo que podrían causar disfunción eréctil-¿Qué factores y hábitos afectan el desempeño sexual en hombres?