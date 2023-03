Una de las costumbres más comunes entre las mujeres es teñirse el pelo. Bien sea para cambiar de apariencia y lucir un nuevo color, o por ocultar las inevitables canas que llegan con la edad. Sin embargo, hay mitos y realidades sobre el impacto de esta actividad en la salud humana. Incluso, se ha relacionado con el cáncer.

Pero: ¿Cuál es la evidencia científica al respecto? Esta es la respuesta del portal www.cancer.gov:



“Los investigadores que revisaron datos de 14 estudios sobre el cáncer de seno femenino y el uso de tintes para el cabello, publicados entre 1977 y 2002, determinaron que quienes usaban tintes para el cabello no tenían un riesgo mayor de padecer cáncer de seno en comparación con quienes no los utilizaban”.



Y añadió: “Las investigaciones sobre el uso de tintes para el cabello y los riesgos de padecer otros tipos de cáncer son más limitadas. Aunque algunos estudios han mostrado que existen asociaciones entre el uso de tintes para el cabello y el riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer o de morir a causa de ellos, estas asociaciones no se han observado en otros estudios".



Debido a las diferencias en el diseño de los estudios, sigue dicho portal, no ha sido posible combinar los resultados de los estudios de la mayoría de los tipos de cáncer para poder determinar con mayor certeza su relación con el uso de los tintes”.

Sobre los estudios al respecto

El medio www.elconfidencial.com también abordó esta controversia y destacó que hace décadas se descubrió que los viejos productos de tinte para el pelo contenían elementos cancerígenos, pero hoy en día, la conexión entre ciertos ingredientes y el cáncer es más difícil de identificar.



“El descubrimiento se realizó concretamente en los años 70, y se trataba de varios químicos (4-MMPD y 2,4-toluendiamina) los que aumentaron el riesgo de cáncer cuando se probó con animales de laboratorio. Y aclaró que los fabricantes, al identificar esta situación, decidieron eliminar esos químicos de su fórmula. Y por eso actualmente es más difícil identificar si los tintes continúan teniendo alguna sustancia que pueda ser cancerígena.



El portal www.cancer.gov reitera que varios estudios han investigado la relación que existe entre el uso de tintes para el cabello y el riesgo de padecer linfoma no Hodgkin, con resultados contradictorios, debido a que el tamaño de los las investigaciones han limitado su capacidad. Así las cosas, no existe evidencia científica que pueda sustentar que el uso de estos productos produce cáncer.



EL TIEMPO