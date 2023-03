Preparar tortas, papas francesas, pescado o cualquier otro tipo de alimento sin la necesidad de añadirle tanto aceite, en comparación al que se requiere para cocinar en un sartén, es uno de los beneficios que tiene la freidora de aire. No obstante, cocinar frecuentemente con este electrodoméstico puede ser riesgoso para la salud de las personas.

​Según la Organización de Consumidores y Usuarios, cocinar todos los alimentos con la freidora de aire puede generar acrilamida, una sustancia química con la que se produce papel, tintes y plásticos. Además de desarrollar algún tipo de cáncer.



Todo esto ocurre debido a que la acrilamida “compone otra sustancia química llamada glicidamida, que puede causar daños en el ADN”, explicó el Instituto Nacional De Cáncer.

Prepare a más de 120 grados centígrados sus alimentos en la freidora de aire . Foto: iStock

​Los alimentos que pueden contener acrilamida son las papas fritas, las galletas, el pan y los cereales, según lo indicó el Instituto. Por esa razón, si usted desea preparar alguna de estas comidas en su freidora, es importante que lo haga a bajas temperaturas.



De hecho, si va a cocinar alguno de estos alimentos, lo más recomendable, según el portal de salud Sostenibilidad Masiva, debe prepararlos a más de 120 grados centígrados con baja humedad.

Sin embargo, todo depende del uso que se le dé a este electrodoméstico. De acuerdo con una explicación que la dietista y nutricionista, Jessica Hierro, dio al canal de YouTube Alimenta Nutricionistas Online en Barcelona, es importante a la hora de preparar tortas o alguna masa en la freidora de aire, que no queden muy tostadas, ya que no es saludable para el cuerpo humano porque puede formar compuestos que no son saludables, pues están llenos de grasa que tapa las arterias y engordan a los consumidores.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS