Corrupción y disponibilidad, principales amenazas de la vacunación

Con 18 dosis entre Sincelejo y Montería comenzó oficialmente el Plan Nacional de Vacunación y con él los temores de delitos como la corrupción y la preocupación por cuestiones logísticas que pueden entorpecer su desarrollo.



Gerardo Burgos, secretario general del Ministerio de Salud, es optimista en el éxito de esta empresa por varias razones. Menciona, por ejemplo, que gracias al trabajo realizado en Colombia a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) se cuenta con una experiencia sólida para soportar este proceso, no solo en cuanto a la capacidad de aplicar vacunas, sino a todo lo relacionado con el aparato logístico.



Burgos recuerda que el PAI sido reconocido en la región y eso permite contar con un esquema de operación logística con vacunas seguras y efectivas en todos los lugares del país.



“El Gobierno se encarga de asumir los costos para que las vacunas que se adquieran lleguen a todas las regiones del país, tal como se ha hecho con el PAI”, dice.



De hecho, manifiesta que por la experiencia del PAI Colombia cuenta con aplicativos tecnológicos que permiten hacer trazabilidad completa de las vacunas, desde que están en las bodegas del Ministerio de Salud y Protección Social hasta su aplicación. “En esto no se está improvisando”, insiste.



Así y todo hay dudas legítimas en varios actores. Julio Rincón, de la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud Municipales (Cosesam), dice por ejemplo que aun hay incertidumbres acerca del real suministro de las vacunas y las responsabilidades nuevas para la mayoría de municipios consignadas en el decreto 109.



“En los municipios son los hospitales públicos los que han sido los responsables históricamente de recoger, transportar, almacenar, aplicar las vacunas y registrar la información en los sistemas. Por ello algunas responsabilidades en el decreto, como adquirir un seguro para proteger las vacunas y garantizar la red de frio, son equivocadas ya que son tarea de los hospitales”, asegura.



El exministro de Salud, Gabriel Riveros llama la atención sobre el número de vacunas disponibles que a su juicio es “corto para los requerimientos del país”. “No obstante el proceso irá en compás con las necesidades de recurso humano disponible y la infraestructura física correspondiente requerida, se va a requerir un esfuerzo inmenso para dar cumplimiento con las metas iniciales, teniendo como premisa la protección y respeto del PAI”, apuntó.



A su turno, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, deja como retos inminentes evitar la politización de la vacuna, ampliar la capacidad instalada de las EPS e IPS, actualizar bases maestras, no descuidar otros planes de vacunación ni la prestación de servicios de salud diferentes a covid-19, así como estar vigilantes de posibles carteles de venta de vacunas. “Al paso que vamos creemos el Gobierno no cumplirá la meta de inmunizar 35 millones de colombianos”, afirma.



Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), remata asegurando que los grandes retos empiezan por el cumplimiento estricto de la disponibilidad del biológico, pero pasan por la existencia real de bases de datos exactas y que permitan agendar adecuadamente las citas. Y suma, por supuesto, el respeto por los turnos asignados.



“El arranque con talento humano en salud y mayores de 80 será prueba piloto para afinar el proceso y todos los mecanismos con miras a un reto mayor que será la vacunación del resto de poblaciones, especialmente en lo extramural”, dijo.



Logística

En materia logística, también son muchos los retos. Nelson Mariño, ingeniero industrial y microbiólogo, con más de 20 años de experiencia en cadenas logísticas, comenta que el principal en este campo es operar bajo la escasez y la incertidumbre.



“Hoy ningún país del mundo sabe cuándo, ni cuantas dosis le llegarán y claramente la demanda supera varias veces la oferta. Esta condición requiere una planificación distinta que contemple diferentes escenarios para evaluar cuál es la mejor asignación en medio de condiciones geográficas tan disimiles como las nuestras. No es lo mismo vacunar en Colombia, por ejemplo, que en Chile, donde Santiago reúne el 40 por ciento de su población”, argumenta.



Otro punto clave que expone es minimizar el desperdicio. “Una vacunación convencional funciona en una correcta lógica donde la pérdida de dosis, si bien no es deseada, prioriza la salud del individuo. Esa lógica es adecuada para un contexto de abundancia. En una situación de pandemia con dosis insuficientes debe primar la salud colectiva sobre la individual y eso cambia el despliegue a realizar, tanto en lo macro como en lo micro”, asegura.



En ese sentido, sugiere que el proceso de vacunación sea “productivo, veloz, eficiente y preciso”. “No podemos movernos a un ritmo de 40 vacunados por jornada, eso no es adecuado para una situación de emergencia, debemos rediseñar procesos para que cada centro aplique miles de dosis por día. Deben implementarse pocos centros estratégicamente ubicados en lugar de muchos centros de baja capacidad que además aumentan el desperdicio, son más difíciles de controlar y dificultan la coordinación entre oferta y demanda”, remata.



Vigilancia intensificada

Ayer, justamente, la Superintendencia de Salud anunció el despliegue de la que calificó como la “mayor estrategia de inspección y vigilancia” de su historia para verificar el cumplimiento de los lineamientos por parte de los aseguradores, prestadores y entes territoriales en el Plan Nacional de Vacunación.



“Estaremos vigilantes de toda la ruta de vacunación: desde el cumplimiento de la cadena de frío, la revisión del talento humano, la verificación de las poblaciones priorizadas, los protocolos de bioseguridad con los usuarios y hasta el seguimiento al agendamiento de las citas”, señaló el superintendente Fabio Aristizábal.



El propósito, dijo, es verificar que tanto las autoridades de salud departamentales y locales, así como las clínicas, hospitales y EPS cumplan con el diligenciamiento de los formatos, implementen sus funciones de reporte y lleven a cabo todos los registros que permitan contar con una exacta trazabilidad de cada vacunado en Colombia.

UNIDAD DE SALUD