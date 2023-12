Estos son los principales ejes de la reforma de la salud que aprobó la Cámara

El Gobierno logró este martes la aprobación de la reforma de la salud en la Plenaria de la Cámara de Representantes, tras 42 laboriosas semanas de discusiones. Todavía quedan dos debates en Senado que definirán la materialización de este proyecto de ley que continúa sin concertar un concepto fiscal, capaz de proveer luz verde sobre su viabilidad a largo plazo.



(Lea también: Reforma de la salud: tras aprobación en Cámara, el Senado definirá su suerte)

A pesar del panorama, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el objetivo del proyecto es “actuar para solucionar los graves problemas que existen en muchas partes del país, sobre todo en los sectores campesinos, rurales y los sectores marginados de las grandes ciudades de Colombia”.



Para lograr tal objetivo, se han trazado una serie de ejes entre los que el Gobierno destaca la consolidación de la Adres como pagador único del sistema, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, la formalización de los trabajadores, el avance en la soberanía farmacéutica con la producción de vacunas, entre otros.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá 04 diciembre 2023. En la Cámara de Representantes se realiza el Debate Reforma a la Salud. El partido de gobierno celebra el paso de la Reforma de la Salid. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

Una de las propuestas fundamentales del articulado contempla la transformación de las EPS en Entidades Gestoras de Salud y Vida. Según el texto, esto no implica su liquidación, sino un proceso de disolución. Aquellas entidades que decidan transicionar para convertirse en Gestoras, deberán presentar un plan de saneamiento con los acreedores respecto a todas las deudas.



Sin embargo, expertos opinan que de las 28 EPS que existen actualmente son muy pocas las que podrán adaptarse a dichas condiciones de liquidez financiera. Esto podría llevar a que la Nueva EPS, donde el Estado tiene participación, se convirtiera en la Gestora más grande del nuevo sistema. Ahora bien, las cuatro funciones esenciales de las EPS se repartirán entre hospitales públicos de mediana y alta complejidad, secretarias de salud, la Adres, el Minsalud, y los Centros de Atención Primaria (CAPS).



Estos últimos son unidades polifuncionales, de carácter público, privado o mixto que, según el articulado, constituyen la puerta de entrada de la población al sistema de salud. Si la reforma logra definirse, todas las personas, sus familias y hogares deberán estar adscritos a uno de estos centros en función de su lugar de residencia.



Para la adscripción se deberán cumplir criterios de cercanía y accesibilidad geográfica que serán reglamentados por el Ministerio de Salud. Cabe resaltar que cada uno de estos centros tendrá la capacidad para atender a 25.000 personas.



A largo plazo, esto permitiría, como lo ha señalado el Minsalud, “organizar las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud para que todas las personas sean atendidas en el lugar más cercano a su domicilio, de forma continua e integral y sin fragmentaciones”.



No obstante, analistas del sector, como el exministro de salud Augusto Galán, han reiterado en varias ocasiones que los CAPS “no tienen el conocimiento, las capacidades ni la experiencia, lo que pone en riesgo la continuidad, oportunidad e integralidad de la atención”. De acuerdo con el experto, esto podría llevar a una desarticulación del sistema porque refleja poca claridad sobre cómo deberán moverse los usuarios a través de múltiples instituciones que no tienen precisas sus nuevas responsabilidades y funciones.



En este punto, existe otra arista del problema: la libre elección de los usuarios para escoger dónde serán atendidos parece desaparecer, lo que constituye un dilema en la continuidad de los tratamientos, sobre todo para aquellos pacientes con enfermedades de Alto Costo. Por este motivo, Pacientes Colombia, un movimiento social conformado por 195 organizaciones de pacientes, ha manifestado en repetidas ocasiones que se trata de “una reforma que no está pensada en los usuarios y pacientes del sistema”.



(Le puede interesar: Reforma a la salud: cuál sería el costo que tendría el proyecto en los próximos 10 años)



No obstante, para el Gobierno este es un proyecto que está pensado principalmente en los ciudadanos de todo el territorio. Una muestra de esto es que, según el minsalud, “se cuidará a las personas del territorio nacional con equipos de salud durante todas las etapas vitales, buscando prevenir la enfermedad, predecir desenlaces futuros y responder de manera integral y efectiva a las necesidades de salud en el lugar que sea necesario”.

Otras noticias