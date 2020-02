Los polvos no producen cáncer / Sexo con Esther

Lejos de ser mojigata y de pretender denostar de los polvos que tanto defiendo. De hecho, siempre he considerado la sexualidad sana y la frecuencia de la actividad del departamento inferior como los mejores aliados del bienestar físico y mental de todas las personas.



De ahí que me siento con la autoridad moral para cuestionar a aquellos que, tergiversando los resultados de algunos estudios, relacionan la sexualidad prolífica con males como el cáncer, amparados en la falsa premisa de que a mayor número de encamadas, mayor es el riesgo de padecer tumores.

Pues no hay tal, porque la investigación de la prestigiosa revista ‘British Medical Journal’ (BMJ), dada a conocer esta semana y sobre la cual basaron estos infundios, hace referencia a la relación directa que puede tener el cáncer con el número de parejas sexuales que tiene una persona durante toda su vida. Es decir, entre más compañeros de catre se tengan hay mayor probabilidad de enfermarse.



(Lea también: Polvos contra la menopausia)



El asunto es que después de tomar datos del estudio longitudinal de envejecimiento inglés, los científicos demostraron que aquellas personas, especialmente las mujeres, que habían tenido más de 10 amantes tuvieron un 91 por ciento más probabilidad de padecer una enfermedad maligna que aquellas que se meten bajo las sábanas con pocas personas.



Y esto no es un dato menor, porque los hallazgos coinciden con estudios anteriores que vinculan las enfermedades de transmisión sexual (ETS) con el desarrollo de varios tipos de cáncer y hepatitis.



Y aunque aquí no se obtuvo información sobre los tipos de cáncer que afectaron a los participantes, lo cierto es que los analistas se atreven a inferir que esta mayor probabilidad de enfrentar un cáncer está relacionada con los mismos tipos que causan las enfermedades venéreas.

Y en tal sentido, la recomendación no es olvidarse del aquello, sino procurar hacerlo con la mayor frecuencia posible, en condiciones que siempre hemos repetido desde este espacio: con la mayor protección y procurando siempre el respeto mutuo, ante la mera sospecha de padecer alguna patología que se pueda transmitir por la planta baja.



En síntesis, es el número de parejas sin protección y no el número de polvos. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO