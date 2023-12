¿Los opiodes son los analgésicos 'mas potentes' para el cáncer? Estudio lo cuestiona

El dolor oncológico es una realidad angustiante para millones de personas en todo el mundo. A menudo, se ha considerado que los opioides, como la morfina, son los analgésicos más potentes y efectivos para aliviar este tipo de dolor.



(Leer más: Colombia está por encima de la media de la Ocde en la mayoría de indicadores de salud).



Sin embargo, un estudio reciente realizado por la Universidad de Sídney, Australia, plantea dudas y sugiere que no existe un enfoque terapéutico único para abordar el dolor oncológico.

Esta revisión exhaustiva de datos relacionados con el uso de opioides en el tratamiento del dolor causado por el cáncer ha desvelado lo que se describen como ‘lagunas’ en las pruebas que respaldan la idea de que los opioides son los analgésicos más efectivos.



La doctora Christina Abdel Shaheed, investigadora principal del estudio, destaca: "La falta de pruebas que comparen los opiáceos con placebo para el dolor oncológico probablemente refleja los retos éticos y logísticos asociados a la realización de tales ensayos. Sin embargo, estos ensayos son necesarios para orientar la toma de decisiones clínicas".

Uno de los hallazgos más significativos de esta revisión es la idea de que no existe una solución única para el dolor oncológico. A pesar de que los opioides, incluida la morfina, se consideran el tratamiento más habitual, el estudio encontró que muy pocos ensayos habían comparado estos medicamentos opioides de uso común con un grupo de control que recibiera un placebo.



(Seguir leyendo: ¿Qué es la crononutrición y por qué es clave para bajar de peso y reducir enfermedades?).

Los resultados del estudio

El estudio reveló que, contrariamente a la creencia generalizada, no hay pruebas concluyentes de que la morfina sea mejor o más segura que otros opioides para tratar el dolor oncológico de fondo, excepto en el contexto de la atención al final de la vida. A pesar de su estatus como "tratamiento de referencia", según los médicos, la morfina no demostró ser significativamente superior en términos de eficacia.



La revisión también destacó una alternativa sorprendente: los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como la aspirina y el diclofenaco, pueden ser igualmente efectivos que algunos opioides para el dolor oncológico de fondo.



La profesora Jane Ballantyne, coautora del estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, señaló que "los fármacos no opiáceos, en particular los AINE, son sorprendentemente eficaces para algunos dolores oncológicos y pueden evitar los problemas de la dependencia y la disminución de la analgesia opiácea con el tiempo".

Facebook Twitter Linkedin

La revisión subraya que no existe un enfoque terapéutico único para el dolor oncológico, e insta a los profesionales sanitarios a sopesar las pruebas a la hora de decidir un plan adecuado. Foto: iStock

"La esperanza es que los hallazgos puedan ayudar a orientar a médicos y pacientes a elegir entre distintos tratamientos con opioides para el dolor oncológico y capacitar a las personas para considerar alternativas si no toleran los opioides o deciden no tomarlos", afirmó el autor principal, el doctor Mark Sidhom, del Centro de Terapia del Cáncer del Hospital de Liverpool (Australia).

Una nueva perspectiva en el tratamiento del dolor oncológico



El profesor Martin Underwood, de la Universidad de Warwick, enfatizó que "las personas con dolor oncológico de fondo pueden tener una mejor experiencia vital en general si se presta menos atención al uso de opiáceos para reducir su nivel de dolor".



El estudio examinó más de 150 ensayos clínicos publicados y encontró que los opioides comúnmente considerados más débiles, como la codeína, o los AINE como la aspirina, el piroxicam, el ketorolaco, el diclofenaco y el antidepresivo imipramina, pueden ser igualmente efectivos que los opioides potentes para el dolor oncológico de fondo, con menos efectos secundarios.

Sin embargo, los investigadores también advierten sobre la necesidad de investigar posibles interacciones negativas entre los medicamentos opioides y los tratamientos contra el cáncer o el sistema inmunitario. Esto es crucial para garantizar que el tratamiento del dolor no afecte negativamente la capacidad del organismo para combatir el cáncer.

Más noticias

- Salud mental: Consejos para evitar rumiar con los problemas de la vida

- Casa Quiroz: técnicas y tecnologías para el cuidado de la piel

- ¿Va a viajar en avión? Tenga en cuenta estos consejos de salud para usted y su familia

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión del periodista y un editor.