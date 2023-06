El viernes de la semana pasada, a través de la Resolución 881 de 2023, el Ministerio de Salud ordenó "iniciar de oficio el procedimiento administrativo de declaratoria de existencia de razones de interés público para someter las patentes de los medicamentos cuyo principio activo es el dolutegravir a licencia obligatoria".

Es decir, con este acto administrativo, el Gobierno inició el proceso para evaluar y declarar que todos los medicamentos cuyo principio activo es el dolutegravir, que se usan para el tratamiento de pacientes con VIH, tengan licencia obligatoria.

Esto, con el objetivo de bajarle los precios a los cuatro medicamentos que comercializan dos compañías en Colombia. Dicha decisión, en todo caso, aún no está tomada, pues las compañías dueñas de las patentes (VIIV HEALTHCARE

COMPANY y SHIONOGI & CO., LTD.) aún pueden pronunciarse sobre el hecho y la Resolución lo que ordena es que se inicia el acto administrativo para lograr darle licencia obligatoria.

La licencia obligatoria da el aval para que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) permita la fabricación de un producto patentado, sin el permiso del propietario, algo que, en este caso, según la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) no tiene justificación.

Según explica la Superintendencia de Industria y Comercio, "las licencias obligatorias se expresan como una forma de limitación al derecho exclusivo del que dispone el titular de una patente para la explotación de la invención protegida".

Al 31 de enero de 2022 se reportaron 141.787 personas viviendo con VIH. Foto: EFE

Dolutegravir: clave en la lucha contra el VIH

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el dolutegravir pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la integrasa del VIH. Su acción consiste en disminuir la cantidad de VIH en la sangre y aumentar la cantidad de células inmunológicas que ayudan a combatir las infecciones en el cuerpo. Si bien el dolutegravir no cura el VIH, junto con otros medicamentos puede reducir la posibilidad de presentar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y enfermedades relacionadas con el VIH, como infecciones graves o cáncer.

El problema, citado en la Resolución de Minsalud, es que en Colombia los medicamentos cuyo principio activo es el dolutegravir tienen un alto costo. De acuerdo con la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, en el país para la presentación comercial en frasco por 30 tabletas del dolutegravir de 50 mg es de $401.574 COP.

Mientras que, de acuerdo a la Lista de Precios de Acuerdos a Largo Plazo (LTA1) del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del año 2022, la misma presentación de la versión genérica de este medicamento, tiene un costo de $11.147 COP.

Teniendo en cuenta estos precios, el Minsalud señala en su Resolución "se infiere, que este último valor permitiría proveer el medicamento a aproximadamente 36 personas, frente al de 1 persona respecto del valor comercial".

Es decir, que si después del procedimiento administrativo que ordena hacer la Resolución 881, el Minsalud decide darle licencia obligatoria al dolutegravir, otras empresas, distintas a las dueñas de la patente, podrán comercializarlo y por ende bajar el precio a uno más cercano al precio regional.

Resolución 881 de 2023 Foto: Minsalud

En la Resolución, el Gobierno también señala que cada vez hay más personas viviendo en el país con el virus. De acuerdo con el informe de la Cuenta de Alto Costo de 2022, señaló que, al 31 de enero de esa vigencia, se reportaron un total de 141.787 personas viviendo con VIH, lo que representa un incremento del 5,31 % en el número de casos prevalentes respecto al periodo anterior en el que se identificaron 136.636 casos.

En ese sentido, el Ministerio con su resolución inicia el proceso de estudio de razones de interés público para entregar licencia obligatoria.

Si llega a lograrse, entonces los 4 medicamentos bajarían de precio, como quiere el Gobierno, con un mecanismo que, sin embargo, cuestionan fuertemente las farmacéuticas.

Farmacéuticas dicen que no hay razones para conceder licencia obligatoria

De acuerdo con Afidro no existen razones de interés público para someter a licencia obligatoria los medicamentos con el principio activo dolutegravir.

"Hasta la fecha, en ninguna situación el respeto por la propiedad intelectual ha sido un obstáculo para dar una respuesta global al VIH. En Colombia, hasta el momento, no se han registrado casos en los que los pacientes hayan dejado de recibir un tratamiento específico como consecuencia de la exclusividad de una patente. Por lo tanto, es importante destacar que las licencias obligatorias son una herramienta de uso excepcional y temporal", señaló Afidro a través de un comunicado.

Según el gremio, de hacerlo se estaría desprotegiendo a la propiedad intelectual de las farmacéuticas que desarrollaron el producto, que podrían entonces ser comercializado por otras compañías.

"Los derechos de propiedad intelectual desempeñan un papel crucial para enfrentar los desafíos en salud, al respaldar la investigación en etapas tempranas y el desarrollo de ensayos clínicos. Cada una de estas etapas requiere considerables inversiones de profesionales expertos, tiempo, dinero y recursos. Además, fomentan la colaboración entre organizaciones en beneficio de la sociedad", resalta Afidro.

Finalmente, el gremio pide al Ministerio de Salud declarar que no existen razones de interés público para someter a licencia obligatoria los medicamentos con el principio activo dolutegravir.

"Por esta razón, el Ministerio de Salud y los actores gubernamentales que participan en este proceso deben tener en cuenta las consideraciones anteriores, la normativa, los tratados internacionales y declarar la no existencia de razones de interés público para someter a licencia obligatoria los medicamentos con el principio activo dolutegravir",

