Los mayores no son asexuados / Sexo con Esther

Saber que las infecciones de transmisión sexual (ETS) en adultos mayores tienden a crecer son muestra, según una investigación, de que el mundo de hoy no está dispuesto a aceptar que después de ciertas edades la actividad sobre la cama continúa.



Estos hallazgos surgen de una investigación hecha en Europa en la que se encontró que más de la mitad de un grupo de encuestados mayores de 45 años nunca habían consultado sobre su salud sexual y tampoco habían recibido atención para detectar una ETS.

De hecho, se evidenció que el estigma y la vergüenza se erigen como las principales barreras para que esta población pueda acceder a servicios sanitarios integrales en este campo. Lo anterior sin dejar de lado que algunos de ellos, consideraban que su salud sexual linda más con lo sucio que con lo natural, por lo que no ven necesarios los controles médicos regulares.



Con respecto al estigma social, llama la atención que a nivel general existe la dañina suposición de que los mayores son asexuados y que el aquello no es parte integral de su vida, lo que es una limitación para el conocimiento y la oferta de atención sexual a este grupo.



Muestra de ello es que buena parte de los analizados manifestó no conocer los riesgos de las ETS y más del 40 por ciento ni siquiera sabía a dónde acudir en caso de problemas o de afectaciones en la planta baja.

Hay una preocupación creciente por la responsabilidad sexual de los adultos mayores. Foto: iStock

El asunto se complica; según los informes, los participantes jamás indagaron sobre este aspecto. De ahí que muchas consultas o inquietudes prefieren abordarlas con amigos, a través de la red o en sitios de atención especializada como farmacias, médicos particulares o incluso ante algunos síntomas, echan mano de la automedicación.



A todo esto se suma que los más afectados son los que tienen mayores desventajas socioeconómicas, que solo buscan servicios de atención en casos de urgencias vitales o problemas comunes graves.



Por supuesto que no hay que dejar de lado que casi el 20 por ciento de estos mayores opinaban que el uso de los preservativos está limitado solo a personas jóvenes, para evitar embarazos no deseados y también porque consideran que, por la edad, su planta está sana, por lo que esta protección no es necesaria.



Todo esto es preocupante, si se tiene en cuenta que en las últimas décadas los cambios generales de comportamiento sexual en la sociedad han favorecido –como corresponde– un aumento en el número de adultos mayores de todas las condiciones sexualmente activos.

De ahí que abordar esta situación de manera integral y propositiva resulta mandatorio. Esto bajo la premisa de que la actividad sexual es componente vital hasta los últimos días de la existencia. Hasta luego.

