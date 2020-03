Los líos con las pruebas diagnósticas

No son pocos los casos de personas que, por medio de redes sociales, dicen tener dificultades al requerir una prueba diagnóstica sobre covid-19 por cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud.



Colombia ha hecho más de 5.000 pruebas, es decir, 81,7 por millón de habitantes. En países como Islandia, esa tasa es de más de 26.000.

Pese a esto, es importante recordar que no todas las personas requieren practicarse una prueba para detectar el virus por mera sospecha, sino que estas deben ser priorizadas para población vulnerable, en especial adultos mayores y personas con problemas respiratorios.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que las pruebas diagnósticas solo se aplicarán a aquellas personas con síntomas y provenientes de países con casos confirmados. De igual forma, a quienes las secretarías de Salud o las EPS consideren que pueden tener nexo epidemiológico o son contactos de casos confirmados.



A pesar de esto, se han registrado casos como el ocurrido en la ciudad de Cali, donde las redes sociales sirvieron para denunciar la demora en la práctica de una prueba a un adulto mayor de 84 años tras cuatro días con los síntomas. Esta persona mantuvo constante contacto con un paciente diagnosticado con covid-19 tras llegar recientemente del extranjero.

Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Después de insistir en redes, la familia consiguió que la Secretaría de Salud de esa capital practicara las pruebas a este adulto mayor y a otras dos personas que viven con él. Por el momento no conocen los resultados, que pueden demorar hasta tres días.



“Vino de visita un familiar de Europa que dio positivo. El abuelo empezó a tener síntomas, como tos, no respiraba bien y tenía alta fiebre. Llamamos a todas las autoridades, pero no nos atendían. Fue hasta que la gente nos ayudó a hacerlo viral que hubo respuesta”, dijo un familiar.



La directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, aseguró que la entidad tiene capacidad de realizar 1.600 pruebas diarias. Sin embargo, de las regiones están llegando cerca de 600, es decir, la tercera parte de la capacidad que tiene el instituto.



Este desequilibrio se origina por fallas administrativas y de protocolo en algunas regiones y por la carencia de entrenamiento y de claridad por parte de los encargados de tomar las muestras, entre otras falencias. Para compensar esto, el INS anunció que esta semana terminó el entrenamiento de 21 laboratorios en todo el país, entre ellos siete de salud pública, para realizar las pruebas del covid-19.

Foto: EFE

Además, se trabaja en la descentralización de algunos los laboratorios para agilizar las pruebas a nivel regional. Adicionalmente, se está coordinando con distintas universidades públicas para que también puedan ser preparadas en el diagnóstico.



Se anunció la posibilidad de que al país lleguen pruebas elaboradas por algunos laboratorios internacionales que tendrían que ser probadas de manera rigurosa antes de entrar en funcionamiento, bajo la premisa de que varias de ellas han mostrado baja efectividad a la hora de identificar casos de contagio.



Ospina ha insistido en que la capacidad técnica y científica de su entidad puede, con las debidas adecuaciones y recursos suficientes en las regiones, responder a la demanda actual.



Según el INS, las demoras en la entrega de los resultados no se generan en el proceso técnico y de análisis por parte de sus laboratorios, sino en los trámites administrativos y logísticos previos a la llegada del material al instituto y en el proceso de vuelta a las secretarías de salud en las regiones.



