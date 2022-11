A nuestras abuelas las hemos oído decir que tengamos cuidado cuando estamos muy acalorados y queremos ponernos algo sumamente frío al instante, pues nuestro cuerpo podría retorcerse por el cambio abrupto de calor a frío, situación que, como nietos incrédulos, pasamos por alto asumiendo que es solo un mito exagerado.

A decir verdad, las abuelas no son exageradas ni se equivocan cuando aseguran que es arriesgado someterse a cambios bruscos de temperatura corporal, ya que son peligrosos y podrían traer problemas graves para nuestra salud, incluso la muerte, explican expertos en la salud.



Para refrescarse, primero debe realizar un proceso riguroso y no tener contacto de inmediato con el clima opuesto, dado que su cuerpo podría sufrir una hidrocución.



“El cuerpo necesita tiempo para pasar del calor al frío. Si no, le provocas un choque, se produce una vasodilatación general y el cerebro se queda sin riego y puede infartar, al igual que el corazón”, señaló el médico Jesús Martínez, de Atención Primario Pediátrica, en su blog ‘El médico de mi hij@’.

Hidrocución, y eso ¿qué es?

La hidrocución, también llamada coloquialmente como corte de digestión, hace referencia a los síntomas digestivos que tienen lugar al producirse un choque térmico, según explica el Ministerio de Sanidad de España. Esto sucede, en efecto, cuando el cuerpo entra en contacto directo con el agua fría, el cual genera ciertos cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardiaca.

los síntomas más evidentes son vómitos, dolor abdominal y mareo Foto: iStock

Pese a que la hidrocución hace alusión especialmente al contacto con el agua fría cuando se está extremadamente acalorado, también puede sucederle cuando abre una nevera o cuando tiene contacto directamente con algo helado mientras se encontraba sudoroso o acalorado.



Y, entonces, ¿cuáles serían las causas?

Como se dijo anteriormente, la causa principal de la hidrocución es el cambio brusco de temperatura. No obstante, el tomar el sol, practicar algún tipo de ejercicio, el consumo abundante de alcohol o tomar un baño después de ingerir algún alimento también puede provocar un corte de digestión.



Cuando se trata de alimentación, los expertos recomiendan esperar dos horas tras la comida antes de ingresar al agua. Y cuando se trata de desacalorar su cuerpo, lo aconsejable es no hacerlo abruptamente, sino ir poco a poco antes de tener contacto con algo cálido.

Si le da parálisis facial, las molestias serán progresivas y se visibilizarán tres horas después de que la persona cambie de ambiente. Foto: iStock

Para ello, puede esperar unos cuantos minutos mientras la temperatura del cuerpo va bajando. Cuando ya se sienta con menos calor corporal y note en su piel que está más fresco, ahí sí puede tener una ligera cercanía al agua, nevera u otro tipo de objeto.

¿Cómo saber si tengo hidrocución?



Si presenta síntomas como dolor de estómago, mareos y náuseas, un descenso de la presión arterial, escalofríos, visión borrosa, piel pálida o pitidos en los oídos, acuda al médico de inmediato, ya que podría ser un corte digestivo.



Si no se trata al instante, podría ocasionar su muerte, según explicó el Ministerio de Sanidad de España. Esto porque, si se tiene contacto con el agua momento después de comer, se generará una disminución de la frecuencia cardíaca, dando como resultado una parada cardiorrespiratoria que llevará al fallecimiento.



Cabe resaltar que el diagnóstico de una posible hidrocución solo se dará mediante un médico especialista.



Por otro lado, si alguna persona está presentando esta anomalía y no se encuentra cerca de un centro hospitalario, lo que debe hacer es auxiliarla al instante. Por ejemplo, si alguien presenta un corte de digestión mientras está en el agua, debe retirarlo de ahí, colocarlo con las piernas en alto para prevenir una lipotimia, taparla con una manta para mantener estable su calor corporal y luego comprobar si respira adecuadamente.

La hidrocución también podría deberse a un espasmo laríngeo (un reflejo de nuestro cuerpo ante una inmersión). Foto: iStock

Asimismo, si se da en otras circunstancias y la persona presenta un paro cardiorrespiratorio, los expertos en la salud indican que se debe proceder a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras llegan los socorristas o médicos del hospital más cercano.

