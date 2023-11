Los fármacos para perder peso existen desde finales del siglo XIX

Ozempic es la última oferta en una larga historia de tratamientos con fármacos para personas con sobrepeso. Pero este, no es el primer medicamento para bajar de peso. Desde 1863, en su Carta sobre la Corpulencia, la celebridad inglesa William Banting promocionó su método “milagroso” para adelgazar.

En el siglo XX, la organoterapia (tratamiento de glándulas) fue muy popular entre 1920 y 1940. Montada en una ola de entusiasmo por la endocrinología y específicamente por el descubrimiento de que las “glándulas sin conducto” -como la tiroides y la hipófisis - secretaban hormonas, que coordinan las actividades y el crecimiento de diferentes partes del cuerpo.



Los médicos recetaron a personas con sobrepeso extractos de glándulas animales, ya sea crudos, secados en forma de píldora o inyectados, para tratar sus “glándulas perezosas”. Pero la organoterapia pronto cayó en desgracia. No hubo evidencia de que el exceso de peso fuera causado por glándulas poco activas o de que los extractos de glándulas estuvieran haciendo algo más que envenenar.



Las anfetaminas se utilizaron por primera vez como descongestionante nasal en la década de 1930, pero rápidamente encontraron un mercado para la pérdida de peso. El medicamento actuaba sobre el hipotálamo, pero también tenía un efecto en el estado mental como “estimulante”.



La teoría era que ayudaba a las personas a sentirse con ánimos para hacer dieta y les proporcionaba un placer que no se encontraba en la comida. Las anfetaminas también dejaron de usarse como tratamiento en la década de 1970 porque generaban adicción y porque comenzó una “guerra contra las drogas”.



Otro popular medicamento para adelgazar que se vendió en las décadas de 1980 y 1990 fue el fen-fen, que contenía los supresores del apetito fenfluramina y fentermina. En su apogeo, un gran número de usuarios testificaron una pérdida de peso dramática. Pero después de que los usuarios experimentaron enfermedades de las válvulas cardíacas y los pulmones, el fen-fen fue retirado del mercado en 1997. Su productor destinó más de USD$ 21 mil millones para resolver las demandas.



La hormona leptina despertó entusiasmo a mediados de la década de 1990. La leptina parecía, por un breve momento, tener la clave de cómo el hipotálamo regulaba el almacenamiento de grasa. La compañía farmacéutica Amgen apostó millones al comprar los derechos de la investigación con la esperanza de que este descubrimiento pudiera convertirse en un tratamiento, solo para descubrir que no se traducía de los ratones a las personas. Lejos de no tener suficiente leptina, las personas con obesidad tienden a ser resistentes a la leptina. Entonces, tomar más leptina no ayuda a perder peso. Amgen vendió los derechos por los que había pagado tan caro.



La efedra fue popular como tratamiento para bajar de peso y como estimulante en las décadas de 1990 y 2000, encontrando compradores entre atletas, culturistas y en el ámbito militar. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos prohibió la venta de suplementos dietéticos que contenían efedra en 2004 después de que se vinculara a problemas de salud que iban desde ataques cardíacos y convulsiones hasta accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte, y en Australia, la efedra solo se vende con receta médica.



Ahora tenemos Ozempic. Solo porque la historia de los medicamentos para adelgazar ha sido tan desastrosa, no debemos sacar conclusiones precipitadas. Ozempic no es un medicamento de 1920, 1960 o 1990.



Y como reconoce la historia, múltiples complejidades pueden combinarse para impulsar un medicamento hacia la popularidad o condenarlo al bote de la basura de la historia.

LAURA DAWES (*)

THE CONVERSATION (**)



(*) Investigadora en Historia Médico-Legal en la U. Nacional de Australia.



(**) The Conversation.



Este artículo fue editado por temas de espacio.

