Los efectos que tendría para el corazón comer huevo todos los días, según estudio

El huevo es una de las proteínas más frecuentes en la canasta familiar. Ya sea para consumirlo en el desayuno, el almuerzo o cualquier hora del día, este alimento es un gran ingrediente para acompañar todo tipo de comidas.



Entre sus propiedades cuenta con vitaminas A, E, B, niacina y minerales como el hierro, zinc y selenio, además de su gran aporte proteico que ayudan al óptimo funcionamiento del organismo.

De acuerdo con el Centro de Información Nutricional (CIN), los huevos ofrecen proteínas de alta calidad y contienen los nueve aminoácidos esenciales para el cuerpo humano, siendo cruciales en todas las etapas de la vida.



(Le puede interesar: Por qué no debería botar las cáscaras de huevo: ofrecen varios beneficios para la salud).



"Un huevo proporciona el 30 por ciento de las necesidades proteicas diarias de un niño en edad escolar y el 10 por ciento para un adulto", señala la entidad en su portal.



En ese sentido, su ingesta es de gran aporte nutricional para mantener una dieta saludable que le otorgue al cuerpo la energía y los suplementos necesarios para funcionar y desarrollar una buena condición física y mental.

Además de su rico, sabor y versatilidad para todo tipo de preparaciones, es común que su ingesta sea diaria. Por ello, algunos estudios se han dedicado a investigar cuáles son los efectos de su consumo frecuente, sobre todo en la salud del corazón.



De acuerdo con un informe de la Universidad de Navarra el consumo de cuatro huevos a la semana no tendría afectaciones en la salud cardiovascular a largo plazo, al menos en personas sanas que no padezcan de diabetes o cardiopatías.



(Siga leyendo: Huevo duro: beneficios que tiene para la salud al consumir este superalimento).

Facebook Twitter Linkedin

El consumo de cuatro huevos a la semana no tendría afectaciones en la salud cardiovascular a largo plazo Foto: iStock

"La investigación concluye que no se encuentran riesgos para mantener un consumo habitual de hasta cuatro huevos a la semana. Asimismo, ingerir un huevo al día de media no se asoció con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, salvo para la insuficiencia cardiaca", señala el portal informativo de la institución.



Aunque se cree que la yema podría ayudar a elevar los niveles de colesterol en la sangre, debido a su alto porcentaje en el mismo, parece que este no es el causante directo de elevar los niveles de colesterol como lo hacen otros alimentos, con alto contenido de grasas trans y grasas saturadas.



De acuerdo con 'MayoClinic', "la mayoría de la gente sana puede comer hasta siete huevos a la semana sin aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas". De hecho, podría ayudar a prevenir ciertos tipos de accidente cerebrovascular y una afección ocular grave llamada degeneración macular, que puede causar ceguera.



(Lea también: Omelette de huevos: Receta para preparar un exquisito desayuno familiar).



Si bien la evidencia no es lo suficientemente clara como para decir que no existe una asociación entre el colesterol dietético y el riesgo de enfermedad cardíaca, tampoco hay evidencia lo suficientemente sólida como para justificar que se aconseje limitar el consumo a tres por huevos por semana.

íframe>

¿Cómo tratar la esclerosis múltiple?

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias