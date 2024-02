Los efectos en su salud al comer ajo crudo en ayunas: el impacto en el cuerpo

Por su sabor intenso, sus notas ásperas y picantes, y la personalidad que le da a muchos platos que sin él serían simples, el ajo es uno de los condimentos favoritos de los aficionados a la cocina.



(Lea también: El alimento ancestral, rico en minerales y vitaminas que favorece la microbiota).



Pero más allá de sus características culinarias, hay algunos expertos que recomiendan consumir ajo crudo en ayunas, pues esto traería beneficios para la salud. ¿Es esto cierto? ¿Hay también consecuencias negativas? Aquí le contamos.

Según el portal culinario ‘Gurmé Recetas’, el ajo crudo favorece el sistema inmunitario, por ende, su consumo mañanero ayudaría a fortalecer las defensas del cuerpo humano.



Además, ayudaría a las personas que sufren problemas respiratorios, combate el colesterol y contribuye a reducir la presión sanguínea, pues, según diversos estudios, reduce el porcentaje de lípidos en la sangre.



También funciona como antiinflamatorio, y hay quienes dicen que podría ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer, aunque esto último no está completamente comprobado aún.



(Puede interesarle: Cómo fortalecer las uñas con remedios caseros: ajo, aceite de oliva y más).

@metabolismotvoficial Agrega este alimento a tu #dieta y aprovecha todos sus beneficios con un gran sabor. #ajo #beneficios #hongos #metabolismo #adelgazar #bacterias #azufre #minerales #presionarterial #sabor #comida #alimentos #dieta #ayudasnaturales #estilodevida #lifestyle #FYP #parati ♬ sonido original - MetabolismoTV de Frank Suárez

‘Gurmé’, no obstante, recuerda que, como en el caso de cualquier remedio natural, no se puede garantizar la efectividad de estos beneficios, y que además puede haber efectos secundarios si se consume exceso de ajo.



No trae contraindicaciones contra la salud si se hace con moderación, pero comer ajo crudo puede cambiar el olor de su aliento, así como de su olor corporal. Además, hay quienes dicen que el sabor y el olor de la leche materna de las madres lactantes puede tener tintes de ajo cuando se come de esta forma.



Ahora, lo que sí no es recomendable por cuestiones de salud es comer demasiado. ‘Gurmé’ recomienda no comer más de 2 o 3 dientes de ajo al día, sea crudo o cocinado.



(Relacionado: 'Allium sativum': ¿qué sucede si come ajo crudo con regularidad?).



Según los expertos, superar esta marca puede provocar acidez, irritación o ardor gastrointestinal. También puede provocar problemas de digestión, especialmente si se consume en ayunas. Asimismo, puede causar sobreestimación de la tiroides, sudoración excesiva y heridas en la boca.

En conclusión, el ajo es un alimento que trae una gran cantidad de beneficios, pero debe consumirse de forma moderada, siempre cuidando no exceder la dosis diaria. Además, aunque su consumo por la mañana es beneficioso, no se recomienda que sea su primera comida del día.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Mimas, la luna de Saturno que tiene todo para albergar vida y que estudia la ciencia

Exagente de la Sijín involucrado en supuesta infidelidad dice que contará su versión

Así puede quitar las plagas y enfermedades a sus plantas con estos remedios caseros