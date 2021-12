Ante el avance de la variante ómicron del coronavirus, Estados Unidos está reconsiderando algunas de sus medidas contra la pandemia, como el tiempo de aislamiento que deben cumplir quienes se han contagiado o si los viajeros deben mostrar una prueba de vacunación en vuelos nacionales.



Así lo explicó, en una entrevista con la cadena MSNBC, el principal epidemiólogo del Gobierno de EE.UU., Anthony Fauci.



Fauci adelantó que el Ejecutivo de Joe Biden está evaluando "seriamente" reducir el tiempo de aislamiento que deben cumplir aquellos que se han contagiado con el virus, aunque no presenten síntomas.



Actualmente, el tiempo de aislamiento es de 10 días, aunque el pasado jueves los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) establecieron una excepción para el personal sanitario, que deberá estar en cuarentena durante cinco días.



Preguntado sobre si EE.UU. reducirá esas normas de aislamiento en otros casos, Fauci explicó que se está considerando para otros trabajadores esenciales que son necesarios para que el país siga funcionando.



"Hay tanta gente que se está infectando, incluyendo contagios en gente que está vacunada, que estamos estudiando la posibilidad de reducir el tiempo de aislamiento", indicó.



En los últimos días, cientos de vuelos han sido cancelados en EE.UU. debido al aumento del número de contagios entre las tripulaciones, por lo que los consejeros delegados de las grandes aerolíneas, como Delta, United y American, han pedido a los

CDC que reduzcan a cinco los días de aislamiento. Por otro lado, Fauci argumentó que sería "razonable evaluar" la imposición de nuevos requisitos de vacunación en los vuelos domésticos.



Hasta ahora, EE.UU. solo pide prueba de vacunación a los viajeros de vuelos internacionales que no sean ni ciudadanos ni residentes permanentes, aunque todos deben probar que han dado negativo en un test de coronavirus.



En los vuelos domésticos, no existe ningún requisito para viajar, pero Fauci consideró que pedir una prueba de vacunación podría hacer que más estadounidenses accedan a ponerse la vacuna.



Estados Unidos tiene una tasa de vacunación baja comparado con otros países como Portugal (88 %), Chile (87 %) o España (90 %) y eso a pesar de que las vacunas están disponibles para todos los grupos de edad en farmacias, centros de salud y hospitales.



En concreto, el 61 % de la población estadounidense tiene la pauta completa de la vacuna, mientras que el 39 % todavía se resiste a ponérsela, de acuerdo con los últimos datos de los CDC.

Estas son las medidas adoptadas por los CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya habían acortaron los tiempos recomendados de aislamiento para las personas que han dado positivo en la prueba de covid-19 de diez a cinco días.



Estas personas deben ser asintomáticas, y tendrán que usar mascarilla mientras estén con otras personas durante al menos cinco días más.



"Teniendo en cuenta lo que sabemos actualmente sobre el covid-19 y la variante ómicron, los CDC están acortando el tiempo recomendado de aislamiento de 10 días para las personas con covid-19 a 5 días, si son asintomáticos, seguidos de 5 días de uso de mascarilla cuando estén cerca de otras personas", dijeron los CDC en un comunicado.



De acuerdo al comunicado, las personas cuyos síntomas están mejorando también pueden salir de sus casas después de cinco días y las personas que tengan fiebre deben permanecer en casa hasta que esta desaparezca.



Respecto a las personas que han recibido la vacuna de refuerzo, no necesitan estar en cuarentena tras una exposición, pero deben usar una mascarilla durante los 10 días posteriores a la misma.



Para todos los expuestos, la mejor práctica incluiría también una prueba de detección del SARS-CoV-2 al quinto día de la exposición. Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse en cuarentena de inmediato hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no puedan ser atribuidos al covid-19.



Cabe destacar que estas recomendaciones actualizadas de los CDC equilibran lo que se sabe sobre la propagación del virus y la protección proporcionada por la vacunación y las dosis de refuerzo.



De acuerdo con los CDC, estas actualizaciones garantizan que las personas puedan continuar con su vida cotidiana de forma segura. "La prevención es nuestra mejor opción: vacunarse, reforzarse, usar mascarilla en lugares públicos cerrados en zonas de alta y considerable transmisión comunitaria, y hacerse una prueba antes de reunirse" mencionaron.

