La ola de casos vinculados a la variante ómicron en China y otros países de Asia Oriental ha provocado que la curva global de contagios semanales de covid vuelva a subir, luego de cinco semanas de descensos, según muestra el informe epidemiológico publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Del 7 al 13 de marzo la OMS contabilizó 11,4 millones de nuevos casos en el planeta, un 8 % más que en la semana anterior, aunque los fallecidos, 43.000, suponen un descenso del 17 %.



Asia Oriental, que durante meses ha sido una de las regiones con menor incidencia en el mundo debido en parte a la política de "cero covid", fue la semana pasada la región que más casos reportó, cinco millones, y también donde crecieron más, un 29 % con respecto a la semana anterior.



En Europa también hubo una subida de casos, aunque menor (del 2 % hasta los 4,9 millones), mientras que en América hubo una bajada del 20 % (887.000), en el sur de Asia del 21 % (348.000) y en Oriente Medio del 24 % (126.000).



De manera similar, en Asia Oriental los fallecidos subieron un 12 % hasta 6.600, pero bajaron en el resto de regiones, incluidas las peor afectadas en términos absolutos (en Europa los decesos descendieron un 23 % hasta los 15.000, y en América un 15 % hasta 16.000).



Los países que la semana pasada reportaron más contagios fueron Corea del Sur (2,1 millones, una subida del 44 %), Vietnam (1,6 millones, un amento del 65 %) y Alemania (1,3 millones, un 22 % más). En el acumulado desde el inicio de la pandemia, la covid ha causado 458 millones de contagios (equivalentes a más del 5 % de la población mundial) y más de seis millones de muertes.



El repunte de la pandemia cuando todavía se contabilizan más de 10 millones de casos semanales se produce cuando la actual ola no había bajado hasta las cifras anteriores a la aparición de la variante ómicron, ya que antes de ésta había un promedio de sólo cuatro millones de contagios en el mundo por semana.



La OMS también advierte que las cifras actuales podrían ser mucho menores a las de los casos reales, ya que muchos países, ante el predominio de casos leves por la variante ómicron, han reducido considerablemente los tests que realizan.



Estados Unidos, por ejemplo, ya no figura como antes entre los países con más casos semanales confirmados, pese a que sigue siendo el que más fallecimientos registra (9.000 la semana pasada, lo que supuso un descenso del 13 %).



La variante ómicron, según la OMS, ya supone un 99,9 % de los casos analizados en laboratorios (sólo 400 de los 430.000 tests en los últimos días correspondieron a la delta, que fue dominante durante buena parte del año 2021).



La OMS señaló asimismo en su informe epidemiológico semanal que no se ha detectado circulación de las variantes lambda (primero detectada en Perú) y mu (en Colombia) en los últimos 90 días, por lo que las ha designado "variantes previamente en circulación".

