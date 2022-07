El número de casos de hepatitis aguda infantil, cuyas causas se están aún investigando y que se detectaron en casi cuarenta países entre 2021 y 2022, es "bajo y estable", según informó este jueves el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC).



(Siga leyendo: Un estudio atribuye un origen vírico a la hepatitis infantil aguda)



El ECDC informa de que "se están realizando investigaciones para determinar la causa de la hepatitis en los niños afectados.



(Además: Los casos de hepatitis infantil de origen desconocido superan el millar)

Después de un aumento de casos notificados entre la semana 12 y la 17, el número de casos notificados disminuyó y ahora es bajo y estable en todos los países de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE)".



(Lea también: Demuestran la eficacia de un fármaco contra la hepatitis A en ratones)



En la primavera pasada el ECDC, junto con la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abordó el aumento de los casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en población infantil; los casos se detectaron por primera vez en el Reino Unido y en ellos se excluyeron las hepatitis A, B, C, D y E.



Hasta el 30 de junio de 2022, se han notificado 473 casos de hepatitis aguda de etiología desconocida en niños menores de 16 años en la región europea de la Organización Mundial de la Salud, recuerda el ECDC.



La agencia europea constata que un poco más de la mitad (56,7 %) de estos casos se han notificado en el Reino Unido y que la mayoría (76,1%) de los casos notificados son de menores con cinco años o menos. Alrededor de un tercio (29,5%) de los casos ingresaron en una unidad de cuidados intensivos y 20 (8,3%) niños recibieron un trasplante de hígado.



Un total de 364 casos fueron analizados para adenovirus, de los cuales 192 (52,7%) dieron positivo. En 322 casos se utilizaron pruebas PCR para SARS-CoV-2 y en 35 (el 10,9%) fueron positivos. Este lunes un estudio preliminar difundido en el Reino Unido indicó que una combinación de dos virus que regresaron tras la pandemia pudo provocar los inusuales casos de hepatitis infantil aguda.



La investigación realizada por las universidades de Glasgow (Escocia) y el University College de Londres plantea que, por la crisis sanitaria, algunos niños no fueron expuestos de forma temprana a virus comunes, entre ellos el adenovirus, que suele causar resfriados y problemas gastrointestinales, y el llamado virus adenoasociado 2 (AAV2, en inglés), que normalmente requiere la coinfección con adenovirus u otros para replicarse.



Por otro lado el ECDC agregó en relación con la hepatitis, en el Día Mundial de esta enfermedad, que la mejora en su diagnóstico y tratamiento pasa por un incremento de la disponibilidad de los test para detectarla y varios países europeos limitan el acceso a las pruebas.



"Para que más personas sean diagnosticadas y tratadas, es importante asegurarse de que las pruebas estén ampliamente disponibles y de fácil acceso", advirtió el ECDC. El ECDC reconoce que "la cobertura de las pruebas suele ser alta en los servicios comunitarios, como los que brindan a los usuarios de drogas acceso a agujas limpias" pero alerta de las barreras existentes en 18 países europeos, que tienen normas que obligan a que los test sean practicados por trabajadores sanitarios.



"Esto puede reducir la accesibilidad a las pruebas en entornos comunitarios y es un área de política que podría revisarse para permitir una mejor accesibilidad", según un comunicado del ECDC, con sede en Estocolmo. Se estima que hay 4,7 millones de casos crónicos del virus de la hepatitis B (VHB) y 3,9 millones de casos crónicos del virus de la hepatitis C (VHC) en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE), según los datos de esta agencia de la Unión Europea.



"Como muchas personas infectadas con hepatitis B o C no muestran síntomas, esta 'enfermedad silenciosa' a menudo no se diagnostica. Si no se trata, la infección crónica por hepatitis B y C puede progresar a cirrosis hepática o cáncer", recuerda el ECDC. Un informe reciente de la agencia con datos de 2020 encontró que "solo ocho países pudieron estimar la proporción de personas diagnosticadas con hepatitis. B; para la hepatitis C, este número fue inferior a siete.



Entre estos países, solo alrededor de la mitad cumplió el objetivo de tener al menos el 50% de su población diagnosticada". El ECDC considera además que la pandemia de covid-19 tuvo "un impacto negativo de gran alcance en los servicios de hepatitis en la región UE/EEE.



(Le puede interesar: Vigilancia de hepatitis se ha realizado por más de 20 años en Colombia)



La mayoría de los países informaron de impactos negativos de la pandemia en las visitas a la clínica para atención de rutina, pruebas de VHB y VHC y/o la prestación de servicios comunitarios".

Más noticias de Salud

-Colombia tiene las condiciones para detectar casos de hepatitis infantil







-Científicos consiguen reparar tejido hepático dañado más rápido que nunca