Los casos de covid-19 han tenido una tendencia al alza durante los últimos dos meses en el continente americano, con 1,2 millones de nuevos contagios en la última semana, lo que supone un incremento del 11% respecto a la anterior.



(Siga leyendo: Gobierno estudia cuarta dosis para menores de 50 años)



Así lo señaló la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, en su rueda de prensa semanal, donde agregó que las muertes por covid-19 crecieron el 19,4%, con un total de 4.069 fallecimientos, en los últimos siete días.



(Además: Covid-19 deja fuertes impactos en tratamientos de cáncer en América Latina)

Destaca el incremento de los casos en México, donde se registraron 31.000 contagios en la última semana, lo que supone una subida del 71 %, mientras que en los países de Centroamérica, hubo un incremento del 32 % de los casos nuevos, con 27.000.



(De su interés: El test que revela cuánto dura la protección de las vacunas contra covid)



Sobre México, el médico Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS, indicó en la misma rueda de prensa telemática que el país lleva experimentando un aumento continuo de casos en las últimas cinco semanas.



"La semana pasada se reportaron 30.000 nuevos casos", remarcó el facultativo, quien apuntó que, no obstante, el número de hospitalizaciones fue "mucho más inferior".



Etienne subrayó que los sistemas sanitarios del continente están pudiendo hacer frente a esta subida de los contagios gracias a que "la mayor parte de las personas de las Américas están vacunadas contra el virus, y mejor protegidas contra una enfermedad grave y la muerte".



No obstante, afirmó que todavía "hay mucha gente no vacunada", y por tanto, con mayor riesgo de acabar hospitalizada o de fallecer por covid-19.



(Lea también: Subvariantes de ómicron hacen temer nueva ola de covid en Europa)



Respecto al objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de inmunizar al 70 % de la población, Etienne dijo que un total de 16 países y territorios del continente han llegado a esa meta, mientras que hay otros que están cerca como Colombia, las Bermudas y El Salvador, que han alcanzado el 65% de cobertura.

Más noticias de Salud

-OMS: El crecimiento de las zoonosis eleva el riesgo de nuevas pandemias









-Covid-19: ¿OMS ya confirmó el origen del virus?