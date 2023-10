Los cambios psicológicos o de conducta pueden preceder al Alzheimer, según experto

Los cambios psicológicos y de comportamiento pueden surgir como señales tempranas de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, según advirtió el doctor Luis Agüera Ortiz, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), durante un webinar titulado 'Deterioro comportamental leve como pródromo de las demencias'.

El deterioro comportamental leve se caracteriza por pequeños cambios en la personalidad y síntomas psiquiátricos o de comportamiento que preceden al deterioro cognitivo. Aunque no necesariamente implica que una persona desarrollará una demencia, estos cambios pueden ser señales de alerta importantes que no deben pasarse por alto, sostuvo el especialista.

Según el experto, los síntomas neuropsiquiátricos son prevalentes en las demencias, alcanzando hasta un 97 por ciento a lo largo del curso de la enfermedad. Estos pueden manifestarse como alteraciones en la personalidad y el comportamiento antes de que se produzca un deterioro cognitivo evidente.

"No es infrecuente que pacientes con síntomas neuropsiquiátricos leves sin deterioro cognitivo reciban diagnósticos psiquiátricos, como, por ejemplo, de depresión, sin tener en cuenta la posibilidad de que exista una enfermedad neurodegenerativa subyacente que se ha pasado por alto", subrayó Agüera.

Es común que las personas con deterioro comportamental leve experimenten síntomas neuropsiquiátricos en la edad adulta o avanzada temprana, y estos signos a menudo persisten intermitentemente durante más de seis meses, lo que representa un cambio notable en su personalidad o comportamiento previo.

El doctor Agüera Ortiz también identificó cinco áreas de funcionamiento psicológico que pueden verse afectadas en personas con deterioro comportamental leve: motivación, afecto, control de impulsos, ajuste social, pensamiento y percepción.

Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos

El deterioro comportamental leve se convirtió en una herramienta valiosa para evaluar los síntomas psiquiátricos como marcadores tempranos de enfermedades neurodegenerativas.

Según el doctor, para abordar este desafío, se ha desarrollado una escala llamada Mild Behavioral Impairment Checklist (MBI-C) o Cuestionario de Deterioro Comportamental Leve, que busca identificar los cambios sutiles en pacientes que aún no presentan demencia clara.



Esta herramienta no solo ayuda a estimar la prevalencia y pronóstico del deterioro comportamental leve, sino que también abre la puerta a posibles terapias farmacológicas y no farmacológicas.



Además, contribuye significativamente a la investigación neurobiológica al permitir la detección temprana de estadios leves de la enfermedad, lo que enriquece nuestro entendimiento general de estas condiciones, concluyó Agüera.

Neurobanco en Medellín busca la cura para el Alzheimer

