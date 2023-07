Aumenta el rendimiento atlético: The Journal of the International Society of Sports Nutrition sugieren que un poco de chocolate amargo podría aumentar la disponibilidad de oxígeno durante el entrenamiento físico.



Se estució a ciclistas que realizaban pruebas de tiempo en el Reino Unido y descubrieron que “después de comer chocolate negro, utilizaron menos oxígeno cuando pedalearon a un ritmo moderado y también cubrieron más distancia en una prueba de tiempo de dos minutos”.