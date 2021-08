El Club de las 5 a. m. y El poder de madrugar

Antes de que se publicara en junio la investigación de las universidades de Harvard, Colorado y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sobre los genes que predisponen a levantarse temprano y que disminuyen las posibilidades de sufrir de depresión, la escritora y conferencista de motivación nicaragüense Nadia Vado ya estaba trabajando en eso.



Hace 10 años no solo comenzó a entrenar su cuerpo, mente y espíritu, así como a realizar afirmaciones positivas y otras prácticas a las 5 de la madrugada, sino que hace un año tuvo la idea de crear un espacio virtual, El Club de las 5 a. m. de Latinoamérica, donde habían ingresado más de 2.000 personas hasta la primera semana de julio.

“Contamos con gente de toda América Latina e incluso con algunos compatriotas que viven en Norteamérica y Europa”, le dice a EL TIEMPO Vado, quien también es autora del bestseller Elijo crecer: principios y prácticas para una vida plena (2020), y es conferencista internacional, coach, instructora de yoga, mindfulness (atención plena) y de meditación, entre otras cosas.



Acaba de lanzar El poder de madrugar, un libro donde recoge, con nombres y apellidos, los testimonios de muchos de los latinos que hacen parte de su club y se refieren a los beneficios obtenidos por entrenar de madrugada y que les ha dado “la oportunidad de crecer y transformar sus vidas”, según Amazon en su web.

Para fundar El Club, Nadia se inspiró en el libro El club de las 5 de la mañana, que publicó en 2018 el escritor y empresario canadiense Robin Sharma (1965), considerado el mayor experto mundial en liderazgo y desempeño, quien lo desarrolló a partir de los hábitos que han permitido a sus clientes incrementar su productividad y salud y enfrentar los retos de la modernidad.

“Cuando leí el libro de Sharma me di cuenta de que era muy similar a lo que yo venía haciendo desde hacía rato”, afirma Vado.



Pero garantiza que El poder de madrugar es un libro “muy diferente al de Sharma, pues en el suyo narra el método y el mío presenta la ejecución del método, los testimonios de los madrugadores y otros instrumentos novedosos de evaluación del progreso en este estilo de vida”.



En su opinión, madrugar es un poder que cambia la vida de las personas. “El poder lo tiene el entrenamiento integral que se lleva a cabo. El mejor momento para hacerlo es de madrugada cuando nadie te ve, ni te interrumpe. Los amaneceres tienen una calma y un enigma fascinante que inspiran el alma para orar, meditar o realizar cualquier práctica espiritual”.



“Es la hora perfecta también para preparar tu ser físicamente para el resto del día. Cuando inicias de esta manera, elevando tus niveles de energía, se ha comprobado que esa energía recibida baña el resto del día, entonces tu jornada inicia con el pie derecho y esto impactará positivamente el resto del día”, sostiene.



Para ingresar a El Club de las 5 a.m., el interesado debe hacer un contacto por Whatsapp, llenar un formulario y pagar 15 dólares, de por vida, que beneficiarán a Niños 20/20, una ONG sin ánimo de lucro que ayuda a familias de bajos recursos a prevenir la ceguera de sus hijos y que Vado fundó después de 25 cirugías y de batallar por años por la visión de dos de sus tres hijos, que nacieron con problemas y estuvieron a punto de quedarse ciegos.



Por eso escribió Elijo Crecer, un libro que pretende ser una guía de crecimiento integral para quienes anhelan “entrenar su mente para el éxito, gestionar sus emociones, generar un mayor bienestar emocional y fortalecer su espíritu para tener una vida más conectada con el amor y la abundancia”, dice.



Se trata, según ella, de enseñar a otros a “vivir de dentro hacia afuera pues, cuando se emana grandeza interior, todo lo imposible es posible”.

Los beneficios

Vado cuenta que cuando empezó a entrenar a las 5 de la madrugada su vida comenzó a cambiar, a tener más sentido, orden, enfoque y plenitud.



“Yo soy el ejemplo vivo de que este estilo de vida es posible. Hace muchos años pensaba que lo de madrugar no era lo mío, que era un pecado despertar a esas horas. Hoy en día entiendo que los limites están únicamente en nuestra mente y que todo es posible”, dice.



Por eso, decidió crear El Club y luego escribir El poder de madrugar, que habla sobre la experiencia de vida compartida con cientos de personas en América Latina y en el que recopila los testimonios sobre sus beneficios.



“Apoyamos a todas las personas que tienen la barrera mental de que no pueden madrugar. Les damos técnicas y herramientas para empezar a dormir más temprano y, por consiguiente, a poder despertar de madrugada. Es un camino lleno de retos, pero nosotros ya los conocemos y acompañamos a quienes deseen vivir de esta manera”, dice Vado.



Asegura que su método está cambiando la vida de muchos y que respalda su afirmación con “la experiencia, la observación y los testimonios compartidos por los centenares que conforman el club que fundé”.



Como guía de este club, he visto dentro de los grupos una gran diversidad de testimonios que hablan desde reducción de estrés, ansiedad e insomnio, hasta una vida más productiva, organizada, con mayor paz interior y mejores relaciones interpersonales”, afirma.



En El poder de madrugar, Vado también incluye testimonios de personas que han salido de la depresión y hasta sanado malestares físicos, padecimientos psicológicos o diversas enfermedades.



Recuerda que miles en el mundo, entre ellas muchos famosos, se despiertan de madrugada para “entrenar y testifican que su vida es más productiva y armoniosa en todos los sentidos”.



Menciona al médico, escritor y conferencista indio, ganador del premio Nobel de Física 1998 Deepak Chopra; a la periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria, filántropa y crítica de libros estadounidense Oprah Winfrey; al escritor de libros de desarrollo personal, finanzas personales y orador motivacional gringo Tony Robbins; a Bill Gates, Steve Jobs (QEPD).



“Ellos han compartido públicamente que se despiertan al amanecer para entrenar su cuerpo-mente-espíritu”, recuerda.



El ingeniero de sistemas y empresario caleño Julián Galvis, que es director de Tecnología de la empresa Eme Marketing & Consulting, que funciona en Cali desde hace doce años, afirma que su experiencia en El Club ha sido muy enriquecedora porque “es una oportunidad de empezar el día con otro enfoque, con disciplinas que me han permitido entrenar diariamente espíritu, cuerpo, emociones e intelecto”.



Llegó a conocerlo y afiliarse por amigos centroamericanos que compartieron una información de Nadia Vado sobre el manejo del estrés, momentos de reflexión y quien mencionó en una de sus intervenciones la existencia de El Club de las 5 a.m., al que decidió vincularse después, convencido de la necesidad de “mejorar mis hábitos diarios” pues había batallado contra el insomnio durante años.



“Ya había escuchado sobre la rutina de El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma pero, “de lo que hablaba Nadia tenía un componente diferencial”, afirma.



Se trataba de un grupo virtual en Telegram, era preciso inscribirse en un mensaje directo a un número que figura en nadiavado.com y esperar que empezara un nuevo grupo para comenzar. Cada grupo se llama generación y “yo entré en la Generación 7 en el mes de abril de este año con otras 120 personas de toda Latinoamérica. Después de completado, el grupo se cierra, hay una reunión Zoom inicial que explica la dinámica de cómo opera. El grupo se abre a las 4:55 a.m., para comentarios y se cierra a las 7:00 a.m. todos los días, compartimos información entre todos que nos puede ayudar. Yo, que realizo meditación, comparto información en este sentido, por ejemplo”, relata.



Admite que su vida ha cambiado radicalmente. “Empiezo en la madrugada meditando y esto me regala un momento de completo silencio y paz, dándome enfoque en el día. Después reflexiono, pienso en mi día, escribo, visualizo y afirmo lo que deseo. Hago ejercicios en parque y aprendizaje con lectura en bloques de 25 minutos, aproximadamente”.



“Todo esto me ha ayudado en el manejo del estrés, de los pensamientos y me ha dado mayor éxito profesional y familiar”, afirma.



La investigación de Harvard y las otras instituciones sobre madrugar y la depresión llegaron a la conclusión que las personas con genes que las predispone a levantarse temprano, si se levantan una hora antes de lo habitual, reducirán el riesgo a la depresión en un 23 por ciento y que quienes lo hagan dos horas antes, lo disminuirán en un 40 por ciento.