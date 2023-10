Los beneficios de la meditación en el fortalecimiento de la salud mental y física

La Asociación Americana del corazón enfatiza que ejercitar la atención plena y la meditación puede servir de ayuda para controlar el estrés y la hipertensión arterial, prevenir el insomnio y reducir riegos de que se presenten cardiopatías.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares (ECV) que por cualquier otra causa".



La meditación, de acuerdo con la Clínica Mayo, es una opción para el fortalecimiento de la salud mental y física.



Afirman los expertos de la clínica que mientras que la persona está en meditación, concentra su atención y elimina los pensamientos que lo agobian, generando bienestar físico y mental.



Asimismo, un estudio publicado en la revista Circulation concluyó que la meditación puede reducir en un 48 por ciento el riesgo de mortalidad, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular en pacientes con enfermedad coronaria.



En una investigación de University of Kansas Medical Center, además, se encontró que otras prácticas donde se implementan criterios de la meditación como por ejemplo el yoga resultan beneficiosas para el organismo, ya que reducen los episodios sintomáticos de fibrilación auricular de los pacientes en un 31 % y los asintomáticos en un 50 %, y también mejoran la función endotelial y disminuyen los niveles de presión arterial, inflamación, ansiedad y depresión.



Por esto, se ha demostrado que la práctica de ejercicios de relajación, entre ellos la meditación, han ganado relevancia como una eficaz herramienta para contrarrestar los efectos perjudiciales del estrés.



Asimismo, Yamile Angulo, coaching nutricional, especialista enfocada en el fortalecimiento de hábitos alimenticios, afirma que "ejercicios como el yoga puede mejorar trastornos en la conducta alimenticia y mejorar la imagen corporal".



Los especialistas afirman que la persona debe enfocar su energía no solo en eliminar calorías, sino en trabajar la mente y conectarse con su cuerpo. También, el yoga brinda mayor autoestima en las personas para atravesar los retos diarios.



La experta también enfatiza que el yoga puede ayudar en pacientes con diabetes o hipertensión arterial.

El yoga como método de meditación influye en disminuir los niveles de estrés del organismo. Foto: Istock

Asimismo, el fortalecimiento mental y físico se trata en otros ámbitos de la vida, como en la formación deportiva de niños y jóvenes. El preparador físico Anuard Ríos, enfocado en la formación de niños y jóvenes para que se motiven con el deporte, enfatiza que "el aspecto mental es muy importante entrenar, ya sea con el acompañamiento de la familia, y también desde nosotros como entrenadores, porque a veces si no se muestran los resultados se viven situaciones de estrés que afectan a los niños".



Desde distintas escuelas de formación deportiva existe un nuevo enfoque en el cual no solo se tienen en cuenta los factores de rendimiento cuantitativos, si no se estimula el crecimiento personal del niño y su participación en distintos entornos sociales.

Tipos de meditación

Desde la Asociación Americana del Corazón afirman que existen muchas formas de meditar y se debe elegir una dependiendo de las necesidades que tenga la persona. Entre las más comunes son:

Mantra: Que consiste en la repetición de una palabra que traiga paz y concentración en situaciones de estrés.

Atención plena: Sirve para manejar emociones y asimilar situaciones del entorno, precisando al momento de meditar la parte emocional.

Trascendental: Este tipo de meditación permite a las personas entrar en un espacio de relajación profundo que se puede combinar con una palabra o sonido que produzca paz.

Meditación en movimiento: Incluyen el qigong, el taichí y el yoga, que al realizar posturas que requieren equilibrio y concentración, la persona suele enfocar la mente alejando pensamientos de situaciones estresantes del diario vivir.

La meditación puede brindar una sensación de serenidad y paz, frente a las distintas situaciones agobiantes que se experimentan cada día. Foto: iStock

Beneficios de la meditación en aspectos físicos y mentales

La Clínica Mayo enfatiza que la meditación puede brindar una sensación de calma, paz y equilibrio que puede potenciar tanto el bienestar emocional como la salud física. Se puede emplear como instrumento de relajación frente a panoramas de estrés, que previenen síntomas relacionados con la ansiedad.



El centro de salud americano enfatiza en ciertos puntos de la meditación que contribuyen al buen funcionamiento del organismo, los cuales son:

Reducción del Estrés: La meditación ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que conduce a una sensación de calma y tranquilidad.

Mejora de la Concentración: Practicar la meditación regularmente mejora la capacidad de concentración y atención, lo que puede aumentar la productividad en el trabajo y en la vida cotidiana.

Gestión de la Ansiedad: La meditación puede ser eficaz en la reducción de los síntomas de la ansiedad y los trastornos relacionados.

Promoción del Bienestar Emocional: La meditación fomenta sentimientos positivos para abordar las tareas diarias, lo que contribuye a una mejor salud emocional y relaciones más saludables.

Además, la meditación es de utilidad frente a afecciones médicas que empeoran con el estrés, que aunque no ha sido comprobado a cabalidad, son signos de que podrían ser de ayuda en ciertos tratamientos



Entre los síntomas que podría controlar la meditación están:

Asma

Depresión

Enfermedad cardíaca

Problemas de sueño

Dolores de Cabeza recurrentes

Lo importante es recibir atención especializada sobre las ventajas y desventajas de usar la meditación, si la persona presenta alguna enfermedad. La meditación no reemplaza los tratamientos médicos y siempre tiene que estar supervisado por un profesional de la salud.

