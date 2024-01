Esto es lo que le pasa a su hígado cuando deja de tomar alcohol

Beber alcohol con moderación siempre será lo mejor para mantener un buen estado de salud. Sin embargo, un órgano de nuestro cuerpo es el más beneficiado de no excederse en el consumo de sustancias etílicas regularmente: el hígado.



El especialista en el hígado y profesor de la Universidad de Plymouth, Ashwin Dhanda, en un artículo publicado en The Conversation, explica los grandes beneficios que trae para el hígado dejar de ingerir alcohol.



En primer lugar, Dhanda explica que el hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano y es esencial para cientos de procesos corporales, incluida la descomposición de toxinas como el alcohol.



Además, el hígado es el primer órgano que entra en contacto con el alcohol que una persona ingiere, por lo cual es el más susceptible a sus efectos. Esto no quiere decir -según el especialista-, que otros órganos, como el cerebro y el corazón, puedan resultar afectados por el consumo excesivo de alcohol a largo plazo.



El profesor Dhanda recalcó que a diario trata a personas con enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol. De acuerdo con este experto, el espectro de esas dolencias va desde la acumulación de grasa en el hígado (hígado graso), hasta la formación de cicatrices (cirrosis). Lo peor de esas enfermedades es que, en general, no causan síntomas hasta bien avanzado el daño.

'Los beneficios se ven en poco tiempo'

El experto explica que la mayoría de las personas que beben regularmente más del límite recomendado de 14 unidades de alcohol a la semana (unas seis pintas de cerveza de graduación normal o unos seis vasos de vino de graduación media) tendrán hígado graso. Y, a la larga, desarrollarán cicatrices y cirrosis.



A pesar de esos efectos, dejar de beber alcohol en exceso trae beneficios. Por ejemplo, en las personas con hígado graso, tras sólo dos o tres semanas de dejar el alcohol, el hígado puede recuperarse, sanar y volver a tener un aspecto y un funcionamiento como si fuera nuevo.

Una dieta balanceada es beneficiosa para el hígado. Foto: iStock

En el caso de las personas con inflamación hepática o cicatrices leves, los beneficios se ven más rápidamente. El profesor Dhanda afirmó que a los siete días de dejar el alcohol se observa una reducción notable de la grasa, inflamación y cicatrices hepáticas. Sin embargo, para que el hígado se cure y vuelva a la normalidad se necesitan no beber alcohol durante varios meses.



Otros órganos beneficiados

Además de recuperar el buen funcionamiento del hígado, dejar de beber también tiene efectos positivos en el sueño, la función cerebral y la tensión arterial.



Dejar de ingerir alcohol durante periodos prolongados reduce también el riesgo de padecer varios tipos de cáncer, tales como los de hígado, páncreas y colon, así como el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares.



El profesor Dhanda aclara que dejar de beber no es la panacea. Dijo que para tener un buen estado de salud es imprescindible tener un estilo de vida saludable, el cual debe incluir una dieta equilibrada y ejercicio físico regular.

Síntomas del cáncer de hígado

El cáncer de hígado se puede dar en tres tipos: el cáncer de células hepáticas, el carcinoma hepatocelular y el cáncer primario de hígado, el cual se puede presentar en niños y adultos.



Diagnosticar el cáncer a tiempo es crucial para tratar la enfermedad. Por esta razón, le contamos cuáles son los síntomas para detectarlo y empezar con el respectivo tratamiento.



De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. (NCI), sitio oficial del Gobierno de los Estados Unidos, los síntomas comunes son:

Masa o bulto duro en el lado derecho debajo de las costillas. Malestar en la parte superior derecha del abdomen. Hinchazón del abdomen. Dolor alrededor de la escápula derecha o en la espalda. Ictericia (la piel y la parte blanca de los ojos se vuelven amarillentos). Moretones o sangrados que aparecen con facilidad. Cansancio y debilidad anormales. Náuseas y vómitos. Pérdida del apetito o sensación de estar lleno después de comer porciones pequeñas. Pérdida de peso por motivos desconocidos. Heces blancas, parecidas al yeso y orina oscura. Fiebre

Funcionamiento del hígado y cuidados para mantener su salud El hígado no suele recibir mucha atención, hasta que deja de funcionar. El ejercicio regular previene muchas enfermedades. Foto: iStock

