Los anticuerpos, otra esperanza para combatir el coronavirus.

Esta semana se conocieron investigaciones relacionadas con el desarrollo de anticuerpos como alternativa terapéutica contra la covid-19, una enfermedad que por ahora no cuenta con vacunas ni medicamentos completamente efectivos.

Estos anticuerpos, valga decir, son moléculas diseñadas y producidas en laboratorio que buscan reconocer y unirse de manera específica a estructuras –que en este caso corresponden a partes vitales del virus–, bloquearlas o impedir su funcionamiento y con esto destruir el virus impidiéndole que se reproduzca. Estos imitan a los que produce naturalmente el sistema de defensas del cuerpo para atacar sustancias invasoras como las bacterias y los virus.



Dicho eso, el primero de los estudios logró identificar un anticuerpo monoclonal humano que impide que el SARS-CoV-2 (nuevo coronavirus) pueda infectar células cultivadas, lo que supone el primer paso para desarrollar un tratamiento contra la enfermedad, según informa este lunes la revista Nature Communications.



Con este descubrimiento, a cargo de investigadores de la Universidad de Utrecht, el Erasmus Medical Center y el Harbour BioMed (HBM), los científicos confían en que ayude a desarrollar anticuerpos humanos para tratar o prevenir la enfermedad respiratoria covid-19



“Esta investigación es continuación del trabajo que nuestros grupos han realizado en el pasado con anticuerpos que tienen como blanco el SARS-CoV que surgió en 2002-2003”, señaló Berend-Jan Bosch, investigador de la Universidad de Utrecht.



Sin embargo, como indica el artículo, es apenas el primero de muchos pasos, pues los anticuerpos terapéuticos convencionales son desarrollados primero en otras especies y después deben ser sometidos a un tratamiento adicional para ‘humanizarlos’.



El mismo camino recorren científicos del Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, del Ministerio de Defensa, que informaron ayer que igualmente consiguieron desarrollar más anticuerpos que neutralizan el coronavirus.



Los investigadores aseguraron que los probaron de forma satisfactoria y aclararon que en un futuro permitirían desarrollar medicamentos, pero no vacunas. No se informó sobre si se han hecho ensayos clínicos con humanos. Según el Times of Israel, se han detectado tres nuevos anticuerpos.



En los próximos días, se hará el registro de patentes y luego los investigadores publicarán un artículo científico para su revisión por pares, anunció el centro.



Por si fuera poco un estudio difundido esta semana por la revista Cell, realizado por investigadores de las universidades de Texas (EE. UU.) y Gante (Bélgica), apunta a que anticuerpos procedentes de llamas (Lama glama), que tienen un tamaño menor, permiten atacar al virus que causa la covid-19 y evitar que contagie otras células. De poder comprobarse en humanos, esta característica daría pie a un tratamiento que ayude a las personas infectadas para disminuir la gravedad de la enfermedad.

UNIDAD DE SALUD

Con agencias