Los alimentos que debería tener prohibidos después de los 30 para una vida longeva

Durante las últimas dos décadas, distintos expertos alrededor del mundo investigaron la longevidad del ser humano y elaboraron estudios a partir de los cuales establecieron secretos para tener una vida más extensa y saludable.

En esa línea, el biólogo e investigador de la Universidad de Harvard, David Sinclair, en su libro Duración de la vida: Por qué envejecemos, y por qué no tenemos que hacerlo (Lifespan: Why We Age – and Why We Don’t Have To, en inglés), enfatizó en la alimentación como el pilar para una buena longevidad.

A través de su escrito, el investigador estableció cinco alimentos que debe evitar al cumplir los treinta años para tener una vida longeva y saludable, y son los que conforman la siguiente lista:

Azúcar : esta sustancia acelera el proceso de envejecimiento e incrementa el riesgo de sufrir enfermedades crónicas, por lo que el biólogo aconseja consumir productos naturales y sin procesar

: esta sustancia acelera el proceso de envejecimiento e incrementa el riesgo de sufrir enfermedades crónicas, por lo que el biólogo aconseja consumir productos naturales y sin procesar Alimentos ultraprocesados : muchos alimentos de la actualidad pasan por distintos procesos químicos que empeoran su calidad, y contribuyen a acelerar el proceso de envejecimiento biológico del organismo

: muchos alimentos de la actualidad pasan por distintos procesos químicos que empeoran su calidad, y contribuyen a acelerar el proceso de envejecimiento biológico del organismo Alcohol : reconocido ampliamente como un detractor de la salud, el alcohol es uno de los elementos más nocivos, y conociendo su presencia en todos los ámbitos actuales, el experto sugiere reducir su consumo en caso de no poder evitarlo completamente

: reconocido ampliamente como un detractor de la salud, el alcohol es uno de los elementos más nocivos, y conociendo su presencia en todos los ámbitos actuales, el experto sugiere reducir su consumo en caso de no poder evitarlo completamente Carnes y productos lácteos : promueven el envejecimiento biológico y aumentan el riesgo de sufrir distintas enfermedades

: promueven el envejecimiento biológico y aumentan el riesgo de sufrir distintas enfermedades Carbohidratos refinados: alimentos como el pan blanco, las pastas y el arroz blanco pueden provocar repentinos aumentos en los niveles de azúcar en sangre

Secretos para una vida longeva

La alimentación es uno de los pilares para tener una vida saludable y longeva según los especialistas, sin embargo, no es el único factor que impacta directamente. De acuerdo a un artículo publicado por la National Geographic, además de consumir una dieta equilibrada en compuestos como el zinc, hidratos de carbono y vitaminas, los siguientes hábitos contribuyen a una vida longeva: