'Los acuerdos que esperábamos no son muy significativos': EPS sobre reforma de salud

Ayer se conoció el informe final elaborado por la subcomisión designada para la concertación de un nuevo texto de reforma de la salud. En el documento se tocan algunos artículos con temas clave como la función de las Gestoras de Vida (actuales EPS), la eliminación de la intermediación financiera y la prohibición de la integración vertical en el segundo y tercer nivel del sistema.



Al respecto, Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud que agrupa a las EPS del subsidiado, manifestó que "en este momento hay un gran riesgo de que se empeore la salud de las personas. Si bien el espacio de la subcomisión fue bueno porque se escucharon diferentes actores que no habían sido oídos, los acuerdos y las claridades que esperábamos no se dieron o no fueron significativos".



En un documento anexo al informe, la Representante Julia Miranda (quien suscribió la proposición para crear la subcomisión), acotó los acuerdos y desacuerdos de la misma, junto con sus consideraciones sobre la Reforma de la Salud.

La primera mesa técnica de la subcomisión de la reforma de la salud inició en el Salón Constitución del Capitolio Nacional y luego pasó al salón Luis Guillermo Vélez. Foto: Carolina Arbeláez

En dicho texto, la representante asegura que durante las mesas de diálogo coincidieron en la necesidad de eliminar la intermediación financiera en cabeza de las EPS y prohibir la integración vertical en segundo y tercer nivel.



"Reconocemos que estos beneficios y delegación de funciones han generado incentivos perjudiciales y perversos para el sistema: la gravedad de que esta intermediación hoy sea la responsable de que a las IPS se les deba 16 billones de pesos; así como de la precarización del Talento Humano en Salud", manifestó.



En consecuencia, el nuevo texto propondría que la gestión integral en salud estuviera en cabeza de las Gestoras, mientras la gestión del riesgo financiero la encabezará la institucionalidad del Estado, al parecer, a través de varios actores como la Adres, las Gestoras, Entidades Territoriales y Centros de Atención Primaria (CAPS).



Sobre este tema, la representante dejó explícito lo siguiente: "Consideramos que esto es preocupante, en tanto la información y agencia del usuario se diluye; adicionalmente, no especifica responsables claros que mantengan la continuidad de la prestación del servicio", manifiesta el texto de la representante.



Por su parte, la directora del gremio de las EPS señaló que todavía les preocupa la atención del paciente y la falta de claridad en las funciones de cada actor del sistema.



"Nos preocupa mucho las funciones administrativas que todavía están teniendo los Centros de Atención Primaria, el sistema de referencia y contrarreferencia, con varios responsables. Tenemos inquietudes sobre la sostenibilidad financiera y la falta de claridad en la asignación de los recursos tanto de oferta como para el tema de lo que denominan 'aseguramiento social'. Vemos que todavía le falta mucho al texto para que sea un escrito coherente y sea un documento que le garantice que esto va a mejorar. Yo creo que en este momento hay un gran riesgo de que las cosas sean peor para las personas", aseguró.



Mientras tanto, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, dijo ayer que, según la información preliminar, de los 93 artículos, al menos 81 fueron concertados durante el tiempo que fue estipulado. "Los colombianos tienen una gran atención en este proyecto de ley y no vamos de afán. Vamos a tomarnos los días que sean necesarios para encontrar consenso en aquellos puntos donde haya posiciones distintas".

