Un equipo de investigadores del laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL) en Estados Unidos logró transformar células de rabdomiosarcoma (RMS) - un tipo de cáncer pediátrico especialmente agresivo- en células musculares sanas y plenamente funcionales.



(Puede ser de su interés: El 20% de la población adulta en Bogotá podría padecer diabetes ¿Cómo prevenirla?).



Esta investigación ha sido publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bajo la dirección del profesor Christopher Vakoc, el laboratorio de CSHL dedicó seis años al desafío de transformar células de sarcoma en células de tejido saludable.



Dado que los sarcomas se originan en tejidos conectivos, como los músculos, los tratamientos actuales, que incluyen quimioterapia, cirugía y radioterapia, resultan particularmente duros para pacientes pediátricos.



La capacidad de convertir células cancerosas directamente en células saludables podría proporcionar una alternativa terapéutica mucho menos traumática.



(Además: Los graves problemas de salud que sufren los taxistas en Bogotá, según estudio).

Las células se convierten literalmente en músculo FACEBOOK

TWITTER

A pesar de que el RMS se asemeja a las células musculares en los niños, había incertidumbre sobre la viabilidad de la terapia de diferenciación en este tipo de cáncer. Sin embargo, gracias a una técnica de cribado genético desarrollada por Vakoc y su equipo, se identificó una proteína, NF-Y, que al ser modificada logró transformar las células RMS en células musculares.



"Las células se convierten literalmente en músculo", afirmó Vakoc, destacando que las células modificadas perdieron toda capacidad de multiplicación y se concentraron exclusivamente en la contracción muscular.



Este descubrimiento sobre la relación entre NF-Y y RMS puede ser el impulso necesario para avanzar la terapia de diferenciación hacia su aplicación clínica. Además, esta tecnología podría ser adaptada para tratar otros tipos de cáncer, ofreciendo la posibilidad de transformar una amplia variedad de tumores en células sanas.



(Lea aquí: ¿Por qué se forman las espinillas ciegas y cuándo es recomendable ver al dermatólogo?).



Vakoc, quien previamente también logró transformar células de sarcoma de Ewing en tejido sano, enfatizó la importancia del apoyo recibido por familias afectadas por estos cánceres. "Se unieron para financiar nuestros esfuerzos en la búsqueda de nuevas y esperanzadoras estrategias terapéuticas", concluyó.

Cáncer de colon: estos son los nuevos cuatro síntomas

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias en EL TIEMPO