Lo que se sabe sobre la vacuna para covid-19 que entra a fase final

La publicación científica New England Journal of Medicine, una de las más prestigiosas del mundo, presentó este martes los resultados de la primera fase de investigaciones de la vacuna de la compañía de biotecnología estadounidense Moderna contra la covid-19.



Los resultados mostraron que las primeras 45 personas vacunadas desarrollaron anticuerpos del virus.



Y si bien Moderna había publicado en mayo en su sitio web “resultados preliminares” de la llamada fase 1 de experimentación, informando que la vacuna había generado respuestas inmunológicas en ocho pacientes, el artículo publicado en una de las revistas científicas más importantes coincide con estos hallazgos.

La candidata a vacuna, denominada ARNm-1273, es desarrollada también por investigadores como Lisa Jackson, Evan Anderson y Nadine Rouphael, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH, en inglés).



Según la investigación, 45 participantes fueron divididos en tres grupos de 15, cada uno de los cuales recibió dosis de 15, 100 y 250 microgramos de la vacuna. Todos recibieron una segunda dosis 28 días después.



Tras la primera ronda, los niveles de anticuerpos resultaron más altos con dosis más elevadas y, tras la segunda ronda, los participantes tenían más anticuerpos que la mayoría de pacientes de covid-19 que habían generado sus propios anticuerpos.



Más de la mitad de los participantes sufrió efectos secundarios leves o moderados, pero no a un nivel tal que llevasen a cancelar la prueba. Esos efectos secundarios incluyen fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, dolores en el cuerpo y dolor en el lugar de la inyección. Tres participantes no recibieron su segunda dosis, incluyendo uno del grupo de los de 25 microgramos que tuvo sarpullidos en sus piernas. Dos participantes (uno del grupo de 25 microgramos y otro del de 250 microgramos) no tuvieron la segunda dosis porque contrajeron síntomas de covid-19, pero exámenes posteriores les dieron negativo.



“Los resultados parecen bastante buenos y bastante consistentes”, dijo a la agencia AFP David Lo, profesor de ciencias biomédicas de la universidad California Riverside, quien advirtió, sin embargo, que se necesita más trabajo.



Entre los elementos a estudiar mencionó el riesgo de que el sistema inmunológico se torne “tolerante” con el virus real.

Hay que cuidarse mucho sobre cuánto extrapolar desde la fase uno (de pruebas) hasta los ensayos clínicos porque uno quiere ver cómo funciona cuando la persona es expuesta al virus real FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Amesh Adalja, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins, apuntó que es alentador que los participantes hayan generado elevados niveles de un avanzado tipo de anticuerpos. Pero señaló: “Hay que cuidarse mucho sobre cuánto extrapolar desde la fase uno (de pruebas) hasta los ensayos clínicos porque uno quiere ver cómo funciona cuando la persona es expuesta al virus real”.



La tecnología de Moderna está basada en el ARN mensajero, que apunta a dotar al organismo de las informaciones genéticas necesarias para desarrollar preventivamente una protección contra el coronavirus.



La ventaja de esta tecnología es que permite obviar la necesidad de producir proteínas en laboratorios lo cual evita un proceso de meses y ayuda a acelerar la producción masiva, según explicaron.



Algunas voces han señalado que si bien estimular la producción de anticuerpos neutralizantes no prueba que una vacuna sea efectiva, sí se considera un paso inicial importante en las pruebas.

Lo que viene

Esta vacuna entrará en la fase final de pruebas el 27 de julio, convirtiéndose así en el primer laboratorio en alcanzar esa etapa.



El ensayo se hará con 30.000 participantes en Estados Unidos, la mitad de los cuales recibirán la vacuna en dosis de 100 microgramos, mientras que a la otra mitad se le administrará un placebo.



El primer objetivo del ensayo será comprobar si la vacuna es segura y evita la infección del coronavirus. Si una persona contrae la covid-19, se tratará de ver si la vacuna puede frenar el avance de los síntomas. Este estudio se extenderá hasta el 27 de octubre de 2022.



Con este progreso, Moderna se sitúa al frente de la carrera hacia una vacuna contra el nuevo coronavirus que, desde fines de diciembre, contagió a más 13 de millones de personas en el mundo y causó más de 570.000 muertes.



La firma china SinoVac está en la segunda fase de desarrollo de otra vacuna. La agencia de noticias rusa TASS dijo el sábado que científicos de ese país terminaron estudios clínicos de una vacuna, pero no revelaron los resultados. Científicos advierten, sin embargo, que las primeras vacunas no son necesariamente las más eficaces o más seguras.



Cabe decir que ninguna vacuna de este tipo ha recibido la aprobación de las autoridades regulatorias hasta el momento.

Garantía de distribución

Anticipándose a la existencia de una solución, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este martes por la tarde que trabaja para garantizar el acceso subsidiado a una futura vacuna a países vulnerables de Latinoamérica.



Ante un panorama cada vez más complejo en la región y con las economías en retroceso, la OPS “se está coordinando con otros socios para garantizar que los países más vulnerables de la región vayan a recibir la vacuna contra la covid-19 de una forma subsidiada con precios accesibles”, dijo este martes en una rueda de prensa su directora, Carissa Etienne, precisando que esto podría articularse gracias a un fondo de cooperación.



Etienne advirtió que los países deben prepararse desde ahora para llegar a las poblaciones vulnerables. "Si no, puede tomar años el proceso de que la gente se vacune y no podemos permitirnos ese retraso", aseguró.



UNIDAD DE SALUD con AFP y agencias.