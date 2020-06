Lo que dicen los 1.000 muertos de la pandemia de covid-19 en Colombia

Colombia llegó a los 1.009 fallecimientos por la pandemia de covid-19, en medio de unas cifras que, si bien son lamentables, resultan menos dramáticas de las que presentaban los modelos de grandes centros epidemiológicos como el Imperial College de Londres.



Una revisión a las bases de datos deja entrever que frente a los 31.833 casos positivos, el país ostenta un porcentaje general de letalidad del 3,2 por ciento y unas tasas de 2,0 decesos por cada 100.000 habitantes, que lo ubican entre los de mejor comportamiento en este sentido en el mundo y la región.

Basta ver por ejemplo que esta tasa en Estados Unidos es de 32,7 por 100.000 habitantes, la de España de 58 (por 100.000), Gran Bretaña 58,5 e Italia 55,5. Y por los lados de la región, Brasil tiene 14, 7; Perú, 14,5; y Ecuador 19,5 en este indicador. Estos comparativos, según el infectólogo Carlos Álvarez, demuestran el efecto favorable de las medidas generales aplicadas para el control de la pandemia a nivel nacional.



Diferencias regionales

Bogotá, con 267, es el mayor aportante en este recuento, al punto que algo más de 1 de cada 4 fallecidos en el país fue registrado en la capital (26,46 %). Le siguen Valle del Cauca con 17,0 %, Bolívar (15,8 %), Atlántico (11,4 %) y Amazonas (6,5 %), regiones que concentran casi el 80 por ciento de los fallecidos, en una distribución en la que siete departamentos con casos no han presentado ningún deceso.

Aunque en el mundo la mayor parte de los fallecidos son los adultos mayores, la distribución por grupos de edad en el país demuestra que el ascenso significativo en la curva de decesos se empieza a presentar desde los 60 años y solo la tercera parte está por debajo de esa edad, en un rango general que va desde lactantes, menores de 1 año, hasta los 103 años. No obstante, el grupo entre los 70 y los 79 años concentra el mayor número de muertos (264, para 26,16 %).



Llama la atención que en Bogotá hay una distribución muy uniforme desde los 40 años, al registrarse un número similar de casos en los grupos etarios de 40 a 59, de 60 a 69 y mayores de 80 años, con un discreto incremento entre los 70 y los 79 años. Esta distribución se conserva en el Valle del Cauca y Bolívar, lo que permite inferir que el impacto grave de la covid-19 no se reserva a personas mayores, según análisis en números absolutos.



Sin embargo, al mirar las tasas de mortalidad por grupos de edad se aprecia que el promedio nacional de 1,86 por 100.000 habitantes crece de manera importante después de los 55 años, hasta alcanzar un 24,6 por 100.000 habitantes después de los 90 años, lo que se interpreta como un aumento en el riesgo de morir para las personas mayores.



Lo contrario se evidencia en los menores (entre los 5 y los 14 años), grupo en el que esta tasa es muy baja. Y entre los 15 y los 19 años apenas si alcanza un ínfimo 0,02 muertos por 100 mil habitantes, lo que no quiere decir de ninguna manera que no se infecten, sino que la probabilidad de tener complicaciones graves en ellos es muy baja.

Una mirada al aumento

Al revisar cómo ha aumentado el número de muertos (por fecha de fallecimiento y no de reporte), desde que se registrara la primera víctima por covid-19 el 16 de marzo en Cartagena, se aprecia que durante la semana siguiente a esa fecha la cifra no pasó de 2 o 3 decesos diarios; solo 10 días después, el 26 de marzo se registraron 5 fallecimientos; el 13 de abril el registro alcanzó 13 muertes y más o menos durante un mes la cifra se mantuvo entre 8 y 14 víctimas diarias.



Ya para el 30 de abril, se pasó de la barrera de los 20, con un registro de 21 muertos, y el 22 de mayo se notificó un récord de 31 decesos en un solo día.



Si bien el pasado 31 de mayo se registraron 49 fallecimientos, solo 17 correspondían al día 30 de ese mes, 6 el 29, 4 el 28 y el resto a días anteriores, esto en razón a que el reporte no coincide exactamente con la fecha del fallecimiento.



De hecho, hoy se sabe que el 42 por ciento de los casos se diagnostican como positivos para covid-19 después del fallecimiento y el 5 por ciento el mismo día de la muerte.

Otra mirada demuestra que el 38 por ciento de las muertes corresponde a mujeres y el 62 por ciento a hombres, lo que al traducir estas diferencias a porcentaje de letalidad inclina la balanza en contra de los hombres, con un 3,5 por ciento y deja a las mujeres en un 2,8 por ciento.



Otro caso curioso con respecto al género, demuestra que todos los casos positivos para covid-19 por encima de 100 años corresponden a mujeres y consecuentemente las muertes por encima de dicho grupo.



Finalmente, en cuanto a las comorbilidades, la más frecuente, presente en 360 de los fallecidos, es la hipertensión arterial, seguida de la diabetes (en 198 de las víctimas), problemas respiratorios (174), enfermedades cardiacas (138), falla renal (99), obesidad (89), tabaquismo (62), tiroides (43), Cáncer (40), antecedentes cerebrovasculares (40), males autoinmunes (23) y VIH (11). En 125 casos las comorbilidades permanecen en estudio, en 58 se trataba de otras patologías y 76 de las muertes no registraba comorbilidades.



