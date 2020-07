Las preguntas más frecuentes sobre el covid / Opinión

Muchas interrogantes acerca del covid-19 me llegan todos los días, así que me pareció importante darles respuesta de la manera más clara y sencilla posible, resumiendo las opiniones de expertos.



Es claro que, a pesar de la cantidad de información que circula, o quizás en parte por eso, hay mucha gente confundida sobre aspectos básicos del virus. Espero que sea útil para ustedes.



Hay consenso científico sobre las tres medidas más eficaces para evitar el contagio: usar tapabocas, mantenerse a mínimo dos metros de distancia de otros y lavarnos las manos lo más seguido posible con agua y jabón, al menos durante 20 segundos.



Hay muchas otras cosas que hacemos, cuya utilidad es menos clara, pero que seguramente no hacen daño: tapetes desinfectantes, toma de temperatura, cambiarse la ropa y bañarse al volver de la calle. La inmensa mayoría de contagios se dan persona a persona, en recintos cerrados, especialmente cuando hay aglomeración: transporte público, reuniones sociales con familiares y amigos.



Otro tema que genera muchísimas inquietudes es el de las pruebas. Trataré de sintetizar lo fundamental que los ciudadanos deben saber: ¿qué significa una prueba diagnóstica (PCR) positiva? Que tengo una infección en ese momento, pues estas pruebas detectan la presencia del virus en el cuerpo. Debo aislarme así no tenga síntomas, y se debe hacer rastreo de mis contactos cercanos, quienes también se deben aislar por 14 días.

¿Qué significa una prueba PCR negativa? Que probablemente no estoy contagiado, pero, si tengo síntomas o si estuve en contacto cercano con un caso confirmado, es mejor aislarme por 14 días.



Un número de pruebas pueden arrojar lo que se llama ‘falso negativo’, es decir que la persona sí está contagiada, aunque su resultado diga lo contrario. En resumen, si mi prueba dio positiva, seguro estoy infectado, pero aun si da negativa, hay una probabilidad, aunque menor, de que puedo estarlo.

Las llamadas pruebas rápidas o de anticuerpos son muy distintas; no miden una infección activa, sino la respuesta inmunológica de mi cuerpo al virus, es decir, me indican que ya estuve expuesto al covid-19.



Lamentablemente no detectan el virus en personas asintomáticas, y solo son confiables después de 11 días de síntomas. Entonces, no sirven para detección temprana ni para hacer un aislamiento oportuno.

En resumen: si tengo síntomas debo aislarme y reportarle a mi EPS y a mis contactos cercanos. Si mi prueba dio positiva, debo confinarme 14 días, así no tenga síntomas. Si estuve a menos de dos metros de un caso confirmado o sospechoso (cara a cara y sin tapabocas por 15 minutos o más, como suele pasar cuando comparto un almuerzo), también debo hacerlo, incluso si no hay síntomas y aun si la prueba dio negativa. De esta manera aislamos el virus y cortamos los contagios.



Muchos me preguntan: ¿qué hago si alguien de mi empresa está contagiado? Debo garantizar que se aísle de inmediato y apoyar el rastreo de contactos. Es decir, validar con qué otras personas dentro de la empresa ese positivo tuvo contacto estrecho, para que también se aíslen.

Por otro lado, apoyar al trabajador asegurándome de que la EPS haga un adecuado manejo del caso, es decir, que les hagan la prueba a todos los que la requieran y en los tiempos oportunos; además, que les haga seguimiento a todos sus afiliados que estén en aislamiento a través de teleasistencia.



Si hay inquietudes con la labor de las EPS, contactar a la Secretaría de Salud de inmediato. También se puede explorar la posibilidad de contratar con un laboratorio privado para hacerles las pruebas a los trabajadores en alto riesgo.

Finalmente, ¿cuándo volverá la vida ‘normal’? Lo que hemos visto en el mundo es que es muy posible que no volvamos a la realidad precovid por un tiempo. Debemos prepararnos para una ‘nueva normalidad’, con medidas de higiene preventivas y de mitigación, aun después de que surja la vacuna o un tratamiento efectivo.



Debemos tener paciencia, serenidad y resiliencia, y ser conscientes de que solo saldremos adelante si nos cuidamos a nosotros mismos y también cuidamos a los demás.

LUIS GUILLERMO PLATA

GERENTE PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA