El etiquetado de advertencia octogonal, basado en nutrientes críticos (azúcares, sodio y grasas saturadas), es más eficaz para desestimular el consumo de productos ultraprocesados entre los adultos colombianos.



Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Carolina del Norte y la Pontificia Universidad Javeriana, el 72% de los participantes seleccionó este sello como el que más reducía la intención de consumo, en comparación con otros tipos de etiquetado frontal como la Cantidad Diaria Recomendada (GDA), que obtuvo un 20% y Nutri-Score con 9%.



La investigación, en la que participaron más de 8.000 adultos colombianos, también encontró que el 75% de las personas identificaron correctamente el producto con exceso de azúcares, grasas saturadas y/o sodio cuando tenía un etiquetado de advertencia nutricional octogonal, mientras que el 43% lo identificó cuando utilizaban el GDA, el 23% cuando se usó Nutri-Score, y el 23% cuando no tenían etiquetado.



Estos resultados demuestran que los sellos de advertencia octagonales son más efectivos para identificar correctamente los productos comestibles y bebibles que contienen nutrientes críticos en exceso, en comparación con otras formas de etiquetado como GDA, Nutri-Score y sin etiquetado.



Finalmente, deja claro que el impacto que tiene el etiquetado de advertencia octogonal en la selección de productos es similar en todas las personas, independientemente de su nivel de educación.



Las crecientes tasas de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con las prácticas alimentarias en Colombia están vinculadas al consumo de productos ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos como sodio, azúcares y grasas saturadas.



En Colombia, 1 de cada 4 niños en edad escolar (5 a 12 años) tiene exceso de peso y la mitad de los adultos afrontan la misma situación.



Es necesario recordar que, en julio de 2021, en Colombia se aprobó la Ley de Comida Chatarra para adoptar medidas efectivas que promuevan entornos alimentarios saludables y prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles.



Sin embargo, el Ministerio de Salud, a quien le corresponde su reglamentación, basada en la mayor evidencia científica disponible sin conflicto de interés, aún no lo hace.



Es importante destacar que otros países de América Latina, como Perú, Chile, Uruguay, Argentina y México, han adoptado políticas de etiquetado frontal de advertencia basadas en sellos octagonales. Distintos estudios han encontrado que el etiquetado frontal de advertencias en Chile condujo a la reducción del consumo de productos ultraprocesados.

