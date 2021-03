Ojo: las lluvias son escenario perfecto para los virus respiratorios

Ante la temporada de lluvias por la que atraviesa la mayoría de las regiones en el país surgen inquietudes con respecto al curso de la pandemia, dado que por lo general estas épocas coinciden con la presentación de picos respiratorios.

El Ministerio de Salud, por ejemplo, advierte que se deben tomar medidas de precaución para evitar las infecciones respiratorias agudas (IRA) y, por ende, el aumento en las consultas y atenciones médicas por esta enfermedad.



“Debido a esto, podríamos entrar a lo que se denomina un pico epidemiológico por esta patología, que coincide con el covid-19; por lo tanto, es relevante que mantengamos sin excepción alguna las mismas medidas de prevención para el nuevo coronavirus”, explicó Claudia Milena Cuéllar, subdirectora de Enfermedades Transmisibles.



Según la funcionaria, es importante tener en cuenta que estos picos afectan principalmente a niños y niñas menores de 5 años. “No podemos perder de vista las medidas de prevención de las IRA como el cuidado en casa, el aislamiento y la oportuna detección de signos de alarma, así como la importancia de mantener las atenciones integrales en salud”, puntualizó.



Por su parte, la salubrista Elizabeth Beltrán pone de base que todavía no hay estudios que demuestren de forma verídica que el nuevo coronavirus se extiende con facilidad con la lluvia, aunque sí se sabe que esta condición climática facilita la propagación de la mayoría de los virus.



En ese sentido, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, explica que estas lluvias aceleran la circulación viral cíclica, pero “probablemente no aumente la pandemia porque el covid-19 no se ha relacionado con variaciones climáticas o precipitaciones”.



“Como todos los cuadros respiratorios deben ser tratados como covid-19, así no lo sean, el efecto será que habrá más personas en confinamiento por cuadros respiratorios no comprobados”, agregó.



Y es que, según explica Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública, el aumento de las lluvias lleva a condiciones como que las personas tiendan a estar más juntas en espacios cerrados, como en buses donde se cierran las ventanas. También baja la temperatura y esto favorece las aglomeraciones y la falta de ventilación. Y por otro lado la lluvia levanta el material fino contaminante del piso, algo que aumenta la contaminación del aire.



Estas situaciones se convierten en factores de riesgo para incrementar el número de infecciones por Sars-CoV-2, según afirma Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS). En concreto, hay condiciones propicias para tener menos distanciamiento físico, advierte.



En eso coincide el también infectólogo Carlos Eduardo Pérez, quien expone que este pico respiratorio puede ser el escenario para que las infecciones respiratorias por coronavirus y los demás virus como influenza, adenovirus y el sincitial respiratorio crezcan.



“Es posible que los casos se incrementen con el riesgo de que se presenten coinfecciones de covid-19 y otros virus respiratorios, algo que puede ser más complejo para el manejo médico en este escenario”, remata el experto.

Signos de alerta

Claudia Milena Cuéllar indica que las personas que tengan los siguientes síntomas no debe dudar en consultar los servicios de salud: asfixia o dificultad para respirar, respiración más rápida y frecuente de lo normal, labios o cara de color azulado, decaimiento abrupto en menos de tres días, hundimiento de las costillas al respirar, sonidos desde el pecho al respirar, incapacidad para ingerir alimentos y bebidas, somnolencia y fiebre de difícil control mayor de 38 °C durante más de tres días.



Además de consultar, las personas con estos síntomas deben autoaislarse con el núcleo familiar, controlar la fiebre con métodos físicos y exclusivamente con medicamentos previamente formulados, no automedicarse y contactar a su EPS, afirma Cuéllar.

Cómo mantener a raya los virus

Abríguese. Está demostrado que el frío baja las defensas y lo deja expuesto a la acción de los virus que viven en su nariz. Evite. Los cambios bruscos de temperatura son malos. Procure que los ambientes de trabajo y el hogar no sean exageradamente calientes en comparación con los exteriores. Cuando se vaya a exponer al frío, el uso de una bufanda o de un pañuelo en los primeros momentos es una buena recomendación. Lavado. La limpieza permanente y exhaustiva de las manos es un buen aliado para evitar y controlar la transmisión de los virus. Limpie. Lavar bien la nariz con suero fisiológico tibio ayuda a que los virus no se multipliquen y las defensas actúen mejor. Tapabocas. Si está en presencia de personas con síntomas o usted tiene un cuadro gripal, use un tapabocas mientras esas condiciones desaparecen. Ventile. Permitir la circulación del aire en espacios cerrados atenúa la concentración y la transmisión de virus. Hidrátese. Mantener una buena hidratación evita que las secreciones se concentren y tiendan a permanecer por más tiempo en el cuerpo, y con ellas, los microorganismos. No fume. Evítelo por siempre. La falta de oxigenación y la aspirada del humo promueven la acción de los virus. Duerma. Siete horas de sueño pueden reparar su cuerpo y fortalecer las defensas. Por último. Mantenga una dieta equilibrada, no tome medicamentos por su cuenta, pero puede acudir a medidas caseras mientras los molestos síntomas se van solos.

UNIDAD DE SALUD

