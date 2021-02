Confirman que este martes llegan primeras vacunas chinas a Leticia

Las vacunas contra el covid-19 que hacen parte del primer lote de 50.000 que llegó hace una semana al país ya comenzaron a aplicarse en 31 entidades territoriales y este martes se dará inicio a las inmunizaciones en otras cinco, según los datos más recientes del Ministerio de Salud.

Este lunes, por ejemplo, se comenzó a inmunizar a los trabajadores de la salud de primera línea de atención de pacientes covid-19 en Yopal (24 dosis), Florencia (149), Arauca (120), Quibdó (144), Mocoa (9) y Villavicencio (348).



En total, según el balance con corte a las 4:00 p.m. del lunes, el país llegó a las 45.166 dosis aplicadas, 5.339 de ellas entre domingo y lunes.



(Lea también: ¿Cuánto dura la pérdida de olfato y gusto en pacientes covid-19?)



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que la meta de la cartera para este primer lote de 50.000 vacunas era aplicarlas en una semana, es decir, el 24 de febrero. En ese sentido, informó que ya se aplicó el 90 por ciento de ese total. "Este periodo es una curva de aprendizaje que nos permitirá pasar a números más amplios de vacunación en las próximas semanas", aseguró.



Este mismo martes, de hecho, se espera el comienzo del Plan Nacional de Vacunación en Inírida, San José del Guaviare, Santa Marta, San Andrés y Puerto Carreño.



Del mismo modo, el ministro de Salud reveló que este martes se iniciará la distribución de las vacunas chinas de Sinovac a Leticia, donde se espera vacunar a la mayoría de la población. Y si bien no precisó el número de dosis que enviarán, sí afirmó que se dará inicio de esa forma a la intención de levantar un bloqueo epidemiológico en la región.



(Además: La 'trampa' del cirujano plástico que se saltó fila para vacunarse)



Valga recordar que la semana pasada el Gobierno confirmó que en esa región, así como en Vaupés y Guainía, por ser zonas fronterizas con Brasil, se distribuirán 45.000 dosis de Sinovac de las 192.000 que llegaron al país la semana pasada.



Por lo pronto, la única región en la que no se ha confirmado distribución específica es Vaupés.



Por ahora, también se confirmó que otras 47.000 de ese lote llegarán a los adultos mayores de 80 años que están en centros de larga estancia en todo el país, aunque no se ha confirmado el número exacto que se enviará a cada región. Trascendió que las entidades territoriales están censando a esta población para tener una cifra cercana.



(Para seguir leyendo: Los primeros líos con las vacunas: saltos de fila y dosis perdidas)



Igualmente, se supo que las otras 100.000 dosis de Sinovac serán aplicadas en trabajadores de la salud de primera línea y se espera la resolución que confirme la distribución en todo el territorio nacional.

UNIDAD DE SALUD