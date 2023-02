El llantén o Plantago major, es una hierba presente en países de Europa y América, utilizada en la medicina natural para tratar varias afecciones. Le contamos cuáles.



(Siga leyendo: 'Lengua de suegra': ¿Realmente tiene propiedades curativas?)

De acuerdo con el portal especializado 'Mejor con Salud', esta planta tiene propiedades curativas en la recuperación de resfriados, y se utilizan tanto sus hojas verdes como sus semillas.



Vale aclarar que, a pesar de todos los efectos que pueda tener esta planta, no se le considera una especie "milagrosa", y nunca debe ser reemplazo de un tratamiento médico.



Asimismo, nunca está de más consultar con su médico de cabecera sobre el consumo de esta planta para descartar efectos adversos o contraindicaciones con algún fármaco que se esté tomando.



En ese orden de ideas, al llantén se le atribuyen efectos positivos en el proceso de cicatrización, actuando incluso como antiulcerativo, según el estudio 'Chemical constituents and medical benefits of Plantago major', publicado en 'Biomedicine & Pharmacotherapy'.



El llantén también es utilizado como antigripal, pues su contenido de compuestos fenólicos, que son antivirales, podría ser de ayuda para aliviar estas infecciones comunes, aunque faltan estudios al respecto.

(Además: ¿Cuáles son los beneficios nutricionales de consumir eneldo?)

Hay quienes preparan té con las hojas de la planta para expulsar secreciones bronquiales, o para hacer gárgaras con el fin de aliviar otras afecciones de boca y garganta, como la amigdalitis o las aftas.



De acuerdo con los autores del estudio 'Efecto protector del polisacárido de pectina de L. Plantago major contra la infección sistémica por Streptococcus pneumoniae en ratones', publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., esta planta también podría actuar contra las bacterias y su crecimiento.



Otro estudio también encontró que el llantén tiene propiedades antiinflamatorias y hepatoprotectoras, lo que podría mejorar el funcionamiento del hígado y protegerlo con la formación de grasas.



Esta hierba también ha sido utilizada para tratar las úlceras gástricas y controlar los niveles de azúcar en sangre, aunque las pruebas se han hecho en animales y deben testearse en humanos para garantizar su seguridad.



Al llantén se le atribuyen también beneficios diuréticos, en el tratamiento de cálculos renales (evitando su crecimiento), contra el envejecimiento prematuro por sus antioxidantes y en el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico.



A pesar de que hasta el momento no hay evidencia de que esta planta tenga efectos secundarios cuando se toma por vía oral en cantidades moderadas, no se recomienda para mujeres embarazadas o lactantes.

Más noticias