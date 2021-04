La historia detrás del arresto que ordenan al Superintendente de Salud

Un juez de Chocó ordenó cinco días de arresto, una multa de cinco salarios mínimos y la suspensión del cargo durante ese tiempo al superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, por considerar que incumplió un fallo de tutela relacionado con la suspensión de la liquidación de la EPS Ambuq.

Precisamente por encontrar que Ambuq estaba exponiendo a un riesgo inminente la garantía de atención a sus usuarios y el flujo de recursos hacia su red prestadora, el pasado 8 febrero la Superintendencia de Salud decidió ordenar la liquidación de esta EPS, que para ese momento contaba con 771.000 afiliados en Valle, Atlántico, Chocó, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena.



Ambuq, cuya sede principal está en Barranquilla, estaba en medida de vigilancia especial desde 2016 y, pese a que se le dieron seis prórrogas, no corrigió los problemas ni cumplió los planes de mejoramiento a los que se comprometió.



Para diciembre de 2020, la Supersalud encontró que Ambuq en varios de los departamentos donde operaba registraba los mayores incumplimientos en las tasas de mortalidad materna, perinatal e infantil, por desnutrición, infecciones respiratorias y diarreicas agudas, así como en el seguimiento y atención de pacientes de cáncer, especialmente cérvix y mama.



(Lea también: Vacuna de Sinovac evita 80 de cada 100 muertes por covid: estudio)



Emma Vélez Toro, veedora en salud de Cartago, afirma que “las negligencias de los funcionarios de esta EPS han puesto muchísimos muertos en el departamento del Valle y han dejado al garete la atención de muchas mujeres que estaban iniciando tratamientos de cáncer”.



Entre los hallazgos encontrados por la Superintendencia se evidenció también un alto patrimonio negativo, elevados niveles de endeudamiento, pasivos que superaban en tres veces los activos y unos indicadores de solvencia y de liquidez que hacían la EPS financieramente inviable.

Maniobras judiciales en Chocó

Tras el anuncio de la liquidación, los administradores de esta EPS han emprendido todo tipo de estrategias judiciales para permanecer en el sistema de salud y continuar recibiendo los cuantiosos recursos (60.000 millones mensuales) que le gira la Adres, principalmente por la cantidad de población afiliada.



En el 2019, cuando la Supersalud ordenó la salida de Ambuq de los departamentos de Magdalena, Córdoba y Valle, la EPS ya había logrado vía judicial que la magistrada del Tribunal Administrativo del Chocó, Mirtha Abadía, frenara esa decisión.



El más reciente capítulo de esas movidas judiciales es el que tiene al borde de la cárcel al superintendente Aristizábal Ángel debido a que el juez Yeferson Romaña Tello -también del Chocó- lo sancionó con cinco días de arresto y multa de cinco salarios mínimos al considerar que había incumplido una tutela.



(Consulte: El covid-19 ha dejado casi 6.000 muertes en el último mes)



Esta tutela fue la única que prosperó de las 174 que interpusieron trabajadores y asociados de la EPS, quienes trataron de echar para atrás la liquidación ordenada por la Supersalud. El juez amparó el derecho a la propiedad privada y a la asociación a una tutelante.



Sin embargo, a diferencia de lo que hicieron los demás jueces a los que les llegaron estas tutelas, Romaña Tello no habría surtido el procedimiento de acumulación que le obliga el decreto 1834 de 2015 cuando se dan estos casos en que se presentan varias tutelas sobre una misma causa.



Según se estableció, el mencionado juez no remitió las tres tutelas que llegaron a su despacho sino que les dio curso y emitió un fallo en el que, de acuerdo con la impugnación hecha por la Supersalud, no tuvo en cuenta las causales y argumentos presentados sobre las deficiencias de Ambuq.



El fallo del juez ordena dar aplicación inmediata de arresto al Superintendente, lo que va en contravía de la sentencia C243 de 1996 que señala que dicho arresto debe pasar primero a consulta de su superior jerárquico.



Según la Superintendencia, se han ejercido los recursos legales y una fuente de la entidad dice que se espera que la protección de los derechos a la salud de los 771.000 usuarios de la EPS Ambuq esté por encima de los intereses de una de sus asociadas quien tuteló su derecho a la propiedad privada y a la asociación.



Ahora, en manos de la magistrada Abadía están tres decisiones fundamentales en el proceso de Ambuq: la impugnación de la Supersalud al fallo del juez Romaña que frenó la liquidación de la EPS; confirmar o revocar la orden dada por este juez sobre el arresto y multa al Superintendente; y decidir la acción de tutela interpuesta por la Supersalud en contra de Romaña por haber suspendido la liquidación de Ambuq.



(Le recomendamos: Niños no están siendo más afectados por el covid-19 en Colombia)

Denuncias ante Fiscalía

Según pudo establecer este diario la Superintendencia radicó ante la Fiscalía General y la seccional una denuncia por entorpecimientos a las labores del agente interventos como bloqueo al ingreso de las oficinas, a los correos electrónicos corporativos, eliminación de información sensible en la página web de la EPS y el intento de congelar las cuentas maestras de los bancos donde reposan los recursos que tiene la EPS.



En algunos casos se retrasó la entrega de la información relacionada con autorizaciones y tratamientos en curso a los pacientes; soportes digitales de tutelas, de afiliados cotizantes y de usuarios con enfermedades de alto costo.

UNIDAD DE SALUD