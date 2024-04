Liquidación de Compensar EPS: Supersalud dice que estudiará la solicitud y que podría negarla

Este viernes, la EPS Compensar envió una carta a la Superintendencia de Salud solicitando su liquidación voluntaria, dado la grave crisis financiera que actualmente atraviesa y que le impide seguir prestando servicios tras más de 30 años de trayectoria en el sector.

La petición es delicada, puesto que supondría el traslado de aproximadamente 2,3 millones de usuarios a otras EPS. No obstante, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró en entrevista con Caracol Radio que la entidad de vigilancia tiene la obligación de estudiar la solicitud y "tomar una decisión e inclusive negar ese retiro voluntario del sistema cuando se podría vulnerar el derecho fundamental a las personas a la salud".

Hasta ahora, mientras el proceso avanza, la atención y el servicio de salud se mantiene para todos los usuarios con normalidad.

Las razones detrás de la petición de Compesar

“Luego de más de 30 años de indeclinable compromiso al servicio de la salud de millones de colombianos, a través de su programa Compensar EPS; este jueves 4 de abril de 2024, la Caja radicó carta ante la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando aprobación para retirar de manera total y voluntaria dicho programa, del Sistema de Seguridad Social en Salud”, aseguró Compensar.

Y es que esta semana ha sido crítica para el sector salud. La Supersalud decidió intervenir a Sanitas y a Nueva EPS, que en conjunto suman más de quince millones de usuarios y ahora, con la liquidación de Compensar EPS, se suman nuevas crisis a un sistema ya golpeado.

Implicaciones de la crisis financiera de EPS Sura, Sanitas y Compensar.

"Hay que recordar que en julio pasado Compensar, Sanitas y Sura le habían solicitado al Gobierno que revisara el tema de la suficiencia de recursos, porque sencillamente no estaba alcanzando. Lamentablemente, el gobierno no hizo caso, sino que, por el contrario, agudizó la situación y para este año la UPC creció solo 12.01%, pero 2.28% de ese crecimiento se destinaba a nuevas tecnologías y un 5% tenía que destinarse a equipos extramurales", manifestó el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, ante la situación.

En efecto, el documento que enviaron las EPS en julio alertaban por la grave situación financiera que venían atravesando y que ponía en riesgo la continuidad de su operación. La misiva fue calificada por expertos como una señal de alerta crítica.

“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, señalaba la carta.

Al respecto, el ministro Jaramillo le aseguró en su momento a EL TIEMPO que no existe algo como una crisis en el sector y que el Gobierno ha respondido por los pagos que le corresponden. “Este gobierno cumple sagradamente con lo que está presupuestado. Que cuando hay ganancias, todos felices; pero cuando hay pérdidas, no quieren asumir. No hablemos de crisis donde no la hay”, enfatizó el jefe de la cartera sanitaria.