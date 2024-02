Liposucción: ¿qué se les recomienda a los pacientes antes de realizarla?

La liposucción es una intervención quirúrgica en la que se extrae el exceso de grasa acumulada en determinadas zonas del cuerpo. De acuerdo con el portal de la clínica estética 'Sants Institud' de Barcelona, esta cirugía no es para combatir la obesidad, sino una técnica para ayudar a modelar el cuerpo mediante la eliminación del tejido adiposo acumulado.



Esta se suele realizar para remodelar el contorno corporal en zonas comunes como: el abdomen, muslos, cola, brazos y papada, que es donde usualmente se halla en mayor cantidad la sustancia adiposa.

En algunas ocasiones también se puede realizar en la reducción del tejido mamario sobrante, en el caso de los hombres que pueden presentar aumento de las mismas, debido a la ginecomastia, un crecimiento repentino de las glándulas, a causa de la posible disminución de hormonas masculinas, de acuerdo con 'Mayo Clinic'.



Para llevar a cabo este proceso, los especialistas utilizan una cánula o jeringuilla en el tejido adiposo, la cual está conectada a una máquina succionadora que extrae la grasa de la zona del cuerpo tratada.

La operación suele durar entre una a dos horas, pero esto puede variar conforme con la zona. Durante la misma se puede perder abundante líquido, por lo que es necesaria su reposición a través de fluidos administrados por vía intravenosa, de acuerdo con el portal citado anteriormente.



Como todo proceso quirúrgico, los especialistas recomiendan tener en cuenta algunas pautas antes de someterse a este tipo de intervenciones, con el fin de que su cuerpo tenga una mejor adaptación a la intervención y a los hábitos que debe tener después de pasar el postoperatorio.

Si el paciente es fumador, lo conveniente es que detenga su consumo antes de la intervención, esto, debido a que "los tejidos podrían estar menos oxigenados". Foto: iStock

Según la sección de salud de la 'Clínica Escobar de cirugía plástica y estética', crear rutinas y mantener una alimentación sana y equilibrada es fundamental para ayudar a consolidar los resultados de la operación.



"Esta intervención no va a sustituir a las dietas para la reducción o el control de peso. Para consolidar los resultados a largo plazo, se debe mantener un peso adecuado. Para ello, una dieta nutritiva y ejercicio físico regular forman la mejor combinación", señala el centro en su portal.



Por otro lado, si el paciente es fumador, lo conveniente es que detenga su consumo antes de la intervención, debido a que "los tejidos podrían estar menos oxigenados, aumentando la posibilidad de complicaciones".



Parte de los cuidados es eludir el ingreso de sustancias al cuerpo que puedan afectar la cicatrización, impedir el flujo y bombeo regular de la sangre y acrecentar el riesgo de infección, según 'MedlinePlus'.



Otra recomendación es informarle al cirujano si está siguiendo un tratamiento médico, y que quede evidenciado en su historia clínica, así como si se encuentra tomando un medicamento, ya que es necesario conocer si la composición del fármaco en cuestión puede interferir en la coagulación de la sangre.



En ese sentido, será el especialista quien recomendará al paciente si se debe retirar la ingesta del mismo antes de la intervención o si puede seguir con su consumo. El ideal es que esto se conozca durante el preoperatorio completo que ordena la autoridad médica, donde se realice una analítica con coagulación, electrocardiograma y radiografía de tórax, de acuerdo con la 'Clínica Escobar'.



Vale recordar que cualquier persona que esté considerando este procedimiento, debe obligatoriamente consultar a un especialista en cirugía plástica y a su médico de cabecera, con el fin de seguir todas las recomendaciones médicas antes y después de la intervención, pues la liposucción puede ser una opción efectiva para definir el cuerpo, pero siempre es importante tener en cuenta los riesgos y cuidados necesarios para minimizarlos.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

