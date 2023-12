Así puede identificar el licor adulterado en las fiestas de diciembre en Colombia

Las celebraciones de Navidad y de fin de año son el momento preciso que aprovechan personas inescrupulosas para vender licor adulterado. El año pasado, en Bogotá y Soacha, 50 personas murieron por consumir esa clase de bebidas.



En una entrevista con el espacio 'Le tengo el remedio', del canal Citytv, el director del Instituto Nacional para Ciegos, Carlos Parra, dio unas recomendaciones para identificar licores adulterados.



En primer lugar, Parra aconsejó comprar el licor en establecimientos reconocidos y certificados, así como tratar de evitar el consumo de bebidas alcohólicas en lugares que no le den confianza.



El director del Instituto recomendó, en segundo lugar, verificar que las tapas y los sellos y la estampillas de las botellas estén bien puestos en las botellas, que no estén sueltos.



"Cuando le pregunten si desea licor con sellos o sin sellos que le sale más barato, no compré porque está arriesgando su salud y su vida", afirmó Parra.



Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la botella no tenga residuos, puntos, mugre en el fondo. Esta sería la tercera recomendación.



La cuarta recomendación es el olor del licor. Este debe ser el tradicional de la bebida que se va a consumir. Además, se debe tener en cuenta que el licor adulterado tiene un olor muy penetrante, más intenso.



La indicación de rasgar o romper los logos de las botellas, así como quedarse con las tapas para después dañarlas y botarlas, sigue siendo válida y es la quinta recomendación.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

