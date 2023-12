Licor adulterado: ¿cuáles son los más falsificados en Colombia en las navidades?

Con la llegada de las fiestas decembrinas, también llegan las novenas, despedidas empresariales, grados y otras festividades propias de la época y muchos para celebrar deciden adquirir bebidas alcohólicas para disfrutar de la celebración.



Sin embargo, con ella también llegan quienes desean llevarse los recursos y falsificar productos sin importar el daño que estos causen como es el caso del licor adulterado, que no solo puede dejar secuelas en la salud, sino también puede llevar a la muerte.



En el caso de la capital, hasta estos primeros días de diciembre ya van dos los muertos por haber ingerido licor falso y en ciudades como Barranquilla se incautaron alrededor de 5.440 botellas de estas bebidas fraudulentas.

Por lo tanto, usted debe saber que existen algunas bebidas embriagantes que son las más adulteradas en el país y aquí le contamos cuáles son.



Existen tres bebidas alcohólicas que han sido notificadas por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, las cuales tienen un alto grado de metanol, sustancia que puede provocar daños en el sistema nervioso, provocar falla respiratoria e incluso la muerte.



Estas son conocidas en el mercado por venderse a muy bajos precios de manera irregular, y llevan los nombres de: 'Old John' y 'Rey de Reyes' y otros vendidos como aperitivos de aguardiente con los nombres de ‘Anís Cartujo' y 'Parrandero'.



Estas bebidas, aunque 'Parrandero', 'Old John' y 'Rey de Reyes' tienen registro del Invima vigente, los delicuentes están reenvasándolas y haciéndolas pasar por reales, al igual que otras marcas de aguardiente, whisky y tequila.



Por otra parte, la bebida 'Cabañita' y 'Anís Cartujo' no tiene registro del Invima.

Por lo general, estas bebidas alcohólicas son transparentes como el aguardiente, el tequila y el vodka.



Otro de los tragos que más se comercializa en la época y que por lo tanto es de las más adulteradas es el whisky, al cual los delincuentes le agregan agua, que en muchos casos no es potable, etanol y colorante de caramelo.



Lo que los delincuentes también hacen con estas bebidas es reenvasarlas y su producción se hace en alambiques con poca higiene y al que le agregan el metanol que es altamente tóxico.



A la hora de adquirir las bebidas alcohólicas tenga en cuenta esta recomendaciones:

Comprar en lugares reconocidos. Verificar que el rotulado contenga registro sanitario, fábrica, lote y graduación alcohólica. Revisar la botella o empaque tetra pak, verificando sellos, tapas y estampillas.​ Desconfía si el licor que vas a comprar tiene un precio muy inferior al del mercado.​ Revisa la etiqueta pasando el dedo por ella y si esta destiñe, se borra o despega fácilmente, rechace el licor y denuncie ante el Invima o la Secretaría de Salud.​ Ponga la botella a contraluz, si su color no es uniforme o si trae partículas, no lo compre.​ Una vez termine de consumir la bebida alcohólica, destruya la etiqueta y el envase .​

Cómo identificar un licor adulterado

Según el Invima estas son las recomendaciones que debe tener en cuenta a la hora de escoger un licor y evitar ser engañado:

No adquiera ni ingiera las bebidas alcohólicas mencionadas y no consuma licores sin registro sanitario otorgado por el INVIMA. Existe un portal web en el que puede consultar si algún producto que se comercializa en Colombia tiene registro sanitario, sin importar si es una bebida embriagante o no. (https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp)

A quienes hayan adquirido las bebidas alcohólicas relacionadas en esta alerta (‘Ardiente El Gran Niche Xtreme’ y ‘Anís Cartujo’), suspender su consumo de inmediato.​

Se aconseja informar de manera inmediata al Invima o a las entidades territoriales de salud, si conocen de lugares donde se elaboren, envasen, distribuyan o comercialicen estos productos, incluyendo las redes sociales.​

El Invima invita a consultar de manera permanente su sitio web y redes sociales (X, Instagram, Facebook) para conocer información relacionada con alimentos y/o bebidas que puedan afectar la salud de los colombianos.

Durante las fiestas de fin de año, Revisa siempre los empaques y evita consumir bebidas alcohólicas adulteradas y escanea el código QR y sigue las recomendaciones.👇https://t.co/4H7aMgkrvn#InvimaTeAcompaña pic.twitter.com/xom9ePBQND — Invima (@invimacolombia) December 6, 2023

¿Cómo evitar las intoxicaciones por licor adulterado?



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

