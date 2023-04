En noviembre de 2020 empezó a circular el Decreto 2013, por el cual “se establece el reglamento técnico que define los contenidos máximos de sodio de los alimentos procesados priorizados en el marco de la Estrategia Nacional de Reducción del Consumo de Sodio”.



Esta fue una estrategia del gobierno de Iván Duque, liderada por el entonces ministro de salud, Fernando Ruiz, cuyo fin principal es poner un límite de comercialización a productos que superan unos topes de contenido de sodio para contribuir a la reducción de enfermedades como la hipertensión arterial.

Está definida en dos momentos: en el primero (que inició el 9 de noviembre de 2022) se permite la comercialización de 59 productos con un nivel de sodio máximo; en el segundo (a partir del 9 de noviembre de 2024) los niveles bajarán aún más.



Esta es la lista:



1. Bases deshidratadas

2. Caldos deshidratados

3. Embutido molido de pollo

4. Cereal con mezcla multi ingredientes para el desayuno

5. Cereal extruido expandido para el desayuno

6. Cereal laminado para el desayuno

7. Chorizo

8. Crouton envasado

9. Extruidos sin adición de saborizantes

10. Extruidos saborizados

11. Galletas saladas

12. Galletas saladas especiales

13. Jamón

14. Maní con frutos secos

15. Maní con pasas

16. Maní con sal y/o saborizado

17. Maní dulce

18. Maní light en sodio

19. Maní tipo japonés

20. Mantequilla

21. Margarina Industrial

22. Margarina esparcible para mesa y cocina

23. Mayonesa

24. Mezcla eca re arar sazonadores saborizadores

25. Mezcla aca re arar sazonadores texturizadores

26. Mixtos sin adición de saborizantes

27. Mixtos saborizados

28. Mortadela

29. Mostaza

30. Pan blando envasado

31. Pan de bollería envasado

32. Pan tajado envasado

33. Pan tostado envasado

34. Papas fritas saborizadas

35. Papas fritas sin adición de saborizantes

36. Pasabocas a base de harina de trigo

37. Pasabocas tipo chicharrón

38. Pastas vegetales

39. Plátanos y/o yucas

40. Productos de harina de trigo

41. Productos horneados a base de almidón de yuca

42. Queso crema

43. Queso fresco ti o campesino

44. Queso fresco ti o asta hilada

45. Salchicha

46. Salchichón

47. Salsa de soya

48. Salsa de mezclas a base de salsas de soya

49. Salsa de tomate

50. Salsas derivadas de tomate

51. Salsas con tomate

52. Salsas de base vegetal

53. Salsas emulsificadas

54. Salsas no emulsificadas

55. Sardina en aceite

56. Sardina en salsa de tomate

57. So as con pasta ara hidratar

58. So as cremas deshidratadas

59. Tortillas de maiz



(Siga leyendo: ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal según la edad y cómo calcularla?).



Pero es cierto que desde ya se nota la ausencia de algunos productos, sobre todo importados. Es el caso de la Mostaza Dijon, que ya no reposa en tiendas.

No solo la mostaza de Dijon, sino cualquiera que supere el límite de sodio, debe retirarse. Foto: Istock Images

Elisa Cadena Gaona, quien fue Subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Minsalud durante el Gobierno de Duque, le explicó a EL TIEMPO por qué los productos escasos son los procedentes de países extranjeros. Y es que, según ella, a países como Japón no les interesa acogerse a las reducciones de sodio, pues su principal mercado no es Colombia.



“A ellos no les interesa y no se van a acoger, pero aquí lo importante es saber que hay productos de la misma categoría que cumplen con el contenido de sodio y que se comercializan en el país. Siempre en todas las categorías hubo productos que ya cumplían con la resolución”, señaló.

