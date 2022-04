Una población inadvertida de células preleucémicas podría ser responsable de algunas recaídas en la leucemia linfoblástica aguda de células B (B-ALL), según ha revelado un estudio realizado en Cataluña (España) y dirigido por el investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, Pablo Menéndez.



En la investigación, que publica la revista especializada en hematología 'Blood', han colaborado la Universidad de Oxford, el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital Clínic, ambos de Cataluña, la Universidad de Salamanca y el grupo Pethema.



Según han explicado los científicos, aunque el tratamiento de B-ALL con inmunoterapias dirigidas a la proteína CD19, como anticuerpos monoclonales biespecíficos, como los BiTE, o construcciones CAR-T, ha tenido un gran éxito para lograr remisiones completas en los últimos años, aún es común encontrar recaídas en esos pacientes, lo que significa que todavía hay células que resisten la terapia, capaces de reiniciar la enfermedad.



Ahora, los investigadores han encontrado que una población de células que carecen de CD19 ya está presente tanto en condiciones fisiológicas como en pacientes con leucemia, en los que algunas de las células CD19 tienen el mismo patrón de mutaciones que la leucemia anterior y son parte de la carga leucémica.



Sin embargo, estas, como no muestran CD19, no son el objetivo de las inmunoterapias anti-CD19, por lo que su presencia podría ser responsable de algunas de las recaídas.



Según los investigadores, los resultados de la investigación tienen un alto valor clínico, ya que un análisis no demasiado complejo mediante citometría o técnicas moleculares podría determinar la presencia de la subpoblación CD19-/CD22+ en pacientes con leucemia linfoblástica desde el principio, anticipando el riesgo de recaída después de un tratamiento exitoso contra CD19.



Además, los investigadores proponen que las terapias duales contra las células que expresan CD19 y CD22 podrían ser una estrategia para reducir las recaídas y mantener a los pacientes en remisión durante más tiempo. Estas terapias duales ya se están desarrollando y es posible que pronto muestren su potencial en ensayos clínicos con pacientes reales.



