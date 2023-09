En septiembre, en el marco del mes de la concientización sobre los diversos tipos de cáncer de la sangre, se busca llamar la atención sobre la importancia de un diagnóstico temprano de las leucemias, con el fin de que los pacientes aumenten las tasas de supervivencia y tengan una mejor calidad de vida.



Dentro del grupo de leucemias, los especialistas coinciden en que la leucemia mieloide aguda (LMA) es una de las más complejas y difíciles de tratar debido a que es poco común y muy agresiva. Según la Sociedad Americana Contra el Cáncer, se calcula que ocurren alrededor de 20,380 nuevos casos de esta enfermedad a nivel global.



En Colombia, la LMA se encuentra entre los 11 tipos de cáncer priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social por su gravedad. De acuerdo con el último informe disponible de la Cuenta de Alto Costo, este tipo de cáncer es el de menor incidencia en el país y representa el 0.61 % de los casos nuevos tanto para hombres como para mujeres de todas las edades.



En este mismo registro se reportaron 1.402 personas adultas con LMA y 267 muertes por esta enfermedad, con una mayor prevalencia en los hombres, con un 53.4% de los casos confirmados. Así mismo, la edad promedio de diagnóstico es de 58 años.



De acuerdo con Hernando Andrés Olaya, gerente médico de Astellas Farma, resulta muy importante disminuir los tiempos de diagnóstico y acceso a los tratamientos para la LMA, puesto que es una enfermedad que requiere atención prioritaria para favorecer el pronóstico. El conocimiento de la enfermedad por parte de personal de salud y del público general resulta vital para afrontar esta condición de salud de la mejor manera posible.

La LMA se inicia en la parte blanda del interior de ciertos huesos, llamada médula ósea, donde se producen las nuevas células sanguíneas. Foto: iStock

La Leucemia es una producción descontrolada de células anormales en la médula ósea. Aunque no hay tumor sólido, como en otros casos, la leucemia es un tipo de cáncer o enfermedad oncohematológica en la medida en que se presenta un exceso de células anormales, sean mieloides o linfáticas.



La LMA se inicia en la parte blanda del interior de ciertos huesos, llamada médula ósea, donde se producen las nuevas células sanguíneas y desde dónde las células anormales pasan a la circulación sanguínea. Algunas veces se propaga a otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos, el hígado, el bazo, el sistema nervioso central (cerebro ý médula espinal) e incluso puede llegar a comprometer los testículos.



Los síntomas de esta enfermedad no son específicos; sin embargo, hay que estar atentos si se presentan varios de ellos de manera simultánea. De acuerdo con la American Society of Clinical Oncology (ANCO, por sus siglas en inglés), las personas con LMA pueden experimentar las siguientes señales: pérdida de peso, cansancio, fiebre, sudor nocturno, debilidad, palidez en la piel, moretones que se forman fácilmente o sangrado difícil de detener.



De igual manera, otros síntomas que pueden indicar la enfermedad son dolor en los huesos, la espalda o el abdomen, dificultad para respirar o falta de aire, infecciones frecuentes o que no desaparecen, ganglios o nódulos linfáticos inflamados, encías inflamadas o sangrantes, dolor en el pecho, mareos, ciclo menstrual inusualmente largo, nódulos en la piel, manchas rojas del tamaño de la cabeza de un alfiler en la piel, heridas o llagas que persisten, dolor de cabeza, visión borrosa y masa en tejidos blandos,

Detectar la leucemia en fases tempranas permite a las personas acceder al tratamiento de manera oportuna y tener un mejor pronóstico de su enfermedad. En pacientes con esta patología, las células leucémicas desplazan a las células productoras de sangre normales en la médula ósea, lo que ocasiona efectos como no tener suficientes glóbulos rojos, glóbulos blancos, ni plaquetas normales.



Estas características suelen ser muy llamativas en las pruebas tradicionales de sangre o en los cuadros hemáticos y representan un llamado de atención para el diagnóstico de LMA.



Con una simple prueba de sangre se puede hacer una detección temprana y a partir de allí abrir una investigación que lleve a identificar el tipo específico de leucemia y las posibles razones de la afectación, lo que ayudará al especialista a elegir el tratamiento con enfoque individual.

Posibles tratamientos de la Leucemia Mieloide Aguda

uno de los síntomas es el cansancio Foto: iStock

Para los pacientes con LMA resulta conveniente identificar de manera muy precisa la enfermedad. Las tendencias terapéuticas buscan ofrecer cada vez más tratamientos personalizados.



Esta es la razón por la cual resulta importante complementar los análisis con exámenes genéticos, pues enfermedades como esta implican alteraciones en el ADN que, de ser detectadas, pueden abordarse de manera muy precisa.



La quimioterapia o los trasplantes de células madre son los principales tratamientos para la LMA y algunas veces se complementan con medicamentos de terapia dirigida. La medicina de precisión constituye actualmente una de las tendencias más innovadoras para tratar a las personas con LMA.



En este tipo de abordaje se emplea la información de los genes o las proteínas de una persona con el fin de prevenir, diagnosticar o tratar una condición médica, puesto que la información genética permite prever la forma en que las células cancerosas podrían crecer y propagarse en el cuerpo.



Este enfoque también ayuda a los profesionales de la salud a entender el panorama de los pacientes e incluir su entorno social, estilo de vida y herencia como aspectos fundamentales al momento de tomar decisiones terapéuticas.



En la actualidad y por tratarse de una enfermedad genética, esta patología no se puede prevenir. De acuerdo con la Asociación Española Contra el Cáncer, no hay unas medidas o controles específicos y concretos que sirvan para la prevención de las leucemias en general, salvo la adopción de hábitos saludables, como no fumar, hacer ejercicio y mantener una dieta balanceada, que ayuda a la mejora de la salud e incide también en una mayor tolerancia a los tratamientos.



Por su parte, Alessa Costa manifiesta: “En este mes dedicado a dar visibilidad a los diversos tipos de cáncer de la sangre, buscamos crear conciencia e impulsar el conocimiento sobre los cánceres específicos como la leucemia mieloide aguda (LMA). Seguimos comprometidos con el apoyo a la educación para pacientes, comunidad médica y a la población en general, buscando contribuir a detectar en forma oportuna patologías que requieren una aproximación integral e inmediata que contribuye a salvar vidas”.





D. Vanessa Ortiz

