Lesiones con pólvora subieron 18 % este mes frente al 2022: ¿por qué?

Apenas en los primeros 14 días de diciembre, la cantidad de personas que han sufrido lesiones por pólvora aumentó un 18,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Si bien las cifras suelen ser exponenciales durante esta época, a los expertos les preocupa que en muy poco tiempo ya se han registrado dos muertes.



Asimismo, autoridades alertan de que, en lo que va del mes, de los 369 casos reportados –la cifra más alta desde 2015, cuando se empezaron a registrar los casos–, al menos 125 eran menores de edad y 9 estaban acompañados por adultos que se encontraban bajo los efectos del alcohol.

“Lo más lamentable es que de seguir con un incremento de casi el 19 por ciento de los lesionados, podemos estar terminando el año con 1.400 casos, y recordemos que todavía faltan fechas y festividades como la celebración de las novenas, la Navidad, el fin de año y las fiestas patronales”, le dijo a EL TIEMPO Giovanny Rubiano García, director general del Instituto Nacional de Salud (INS). Dicha entidad documenta, todos los años, estos casos a través del registro del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).



Para Rubiano son varios los factores que contribuyen a que las cifras se estén incrementando. Uno de los potenciales escenarios tendría que ver con el mercado. “Mientras haya demanda, habrá oferta y viceversa, pero también es un tema de cultura ciudadana. Es importante crear conciencia del daño que hace la pólvora. Es importante que la gente comprenda que las lesiones son para toda la vida”, aseguró.

La mayoría de casos documentados por el sistema de vigilancia este año corresponden a los departamentos de Antioquia (53 registros), Bogotá (41), Valle del Cauca (22) y Cundinamarca (20). Foto: Jaiver Nieto Álvarez ETCE / Pantallazos de videos de redes sociales

Si bien se trata de un escenario que se repite constantemente en el país, cabe señalar que durante el último periodo de vigilancia intensificada, que comprende los meses de diciembre (2022) y enero (2023), el consolidado nacional de lesionados por pólvora (que fue de 1.153 colombianos) tuvo una leve disminución del 1,71 por ciento frente al periodo anterior, en el que se presentaron 1.173 heridos. Por este motivo, expertos manifiestan que es realmente preocupante que este año empiecen a incrementarse los casos.



“Es clave aumentar la fortaleza institucional. No vamos a lograr resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. No basta con confiscar la pólvora y sancionar. Hay que educar sobre los riesgos y es una tarea que debe empezar desde los colegios. No puede ser un tema que se enseñe solo para la época de Navidad, se debe educar todo el año sobre los riesgos de la pólvora”, manifestó el director general del INS.



La mayoría de casos documentados por el sistema de vigilancia este año corresponden a los departamentos de Antioquia (53 registros), Bogotá (41), Valle del Cauca (22) y Cundinamarca (20). De estos reportes resalta que el porcentaje de personas que manipularon artefactos, como totes, voladores y volcanes, es de un 63 por ciento, pero al menos 1 de cada 4 colombianos resultó herido por presenciar estos acontecimientos. Las lesiones, en su mayoría, son por quemaduras (92 por ciento), laceraciones (64 por ciento), contusiones (27 por ciento) y fracturas (11 por ciento), por lo que los especialistas destacan que es necesario que la pólvora sea manipulada por un experto que cumpla con todas las recomendaciones de seguridad.



Por otro lado, ante la alarmante cifra de menores de edad que también se incrementó esta temporada, Rubiano señala que el control de la pólvora, su inspección y vigilancia es un tema intersectorial. “Se debe hacer un trabajo conjunto con todas las autoridades que realizan el control efectivo sobre la venta y uso de la pólvora, la Policía Nacional, las alcaldías locales, los alcaldes, gobernadores y, además, el ICBF, en todo lo relacionado con los menores de edad”.



Con esta opinión coincide el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien a principios de mes hizo un contundente llamado a los adultos para que “eviten que los menores de edad sigan siendo los más afectados por la manipulación de artefactos pirotécnicos y la ingesta de sus residuos, como el fósforo blanco o los llamados totes, que resultan altamente letales”.



Lo cierto es que, en este punto, el director del INS asegura que mientras exista el mercado de la pirotecnia, el país continuará presentando un incremento importante de casos. “Por este motivo hay que reforzar control y educar. Las dos medidas al tiempo. El llamado es que no usemos más pólvora, celebremos distinto. Creemos conciencia del riesgo y cuidemos a nuestros niños y niñas”, concluyó.

Se han incautado más de 250 botellas de alcohol adulterado

Este año, la Policía Nacional de Colombia ha realizado 18 procedimientos en los que ha logrado incautar un total de 17.717 unidades de botellas de licor adulterado. Tan solo en diciembre se confiscaron 257 unidades de botellas.



Si bien las acciones de vigilancia y control se mantienen activas, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) no ha reportado casos de intoxicación por licor adulterado con metanol en estas festividades.



Según el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta la fecha existen posibles reportes que se encuentran en verificación, por lo que aún no pueden ser registrados como positivos.



Llama la atención que, con corte al 14 de diciembre, el año pasado ya se habían documentado 33 casos de este tipo de intoxicación, que puede producir alteración de la conciencia, reducción de la presión arterial, taquicardias, coma y, en casos graves, convulsiones e insuficiencia respiratoria que podría terminar en la muerte.



Por este motivo, en todas las actividades realizadas en los establecimientos en los cuales se expenden, almacenan o distribuyen bebidas alcohólicas, se socializa una normativa que brinda la potestad de imponer las medidas de seguridad sanitaria. Estas actividades van acompañadas de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, así como a los dueños y encargados de establecimientos.

Autoridades alertan venta de alcohol adulterado. Foto: iStock

De acuerdo con Juan José Calderón, residente de Medicina de Urgencias del Hospital Universitario San Ignacio (Husi) de la Javeriana, es importante “evaluar siempre qué tipo de bebida se está consumiendo para evitar intoxicaciones que puedan causar la muerte”.



Para lograrlo es crucial evitar comprar licor en ventas ambulantes. Siempre se debe verificar la tapa, la banda de seguridad, el sistema de cierre y las etiquetas del producto. Asimismo, es importante asegurarse de que el etiquetado muestre el registro sanitario, lote, nombre del fabricante y el grado de alcohol. Finalmente, se debe mantener la precaución con bebidas que tengan precios notablemente bajos.



No obstante, si a pesar de las recomendaciones se presenta una intoxicación de este tipo, se debe trasladar a la persona lo más pronto posible a un centro de atención médica. Según expertos, en la medida en que el afectado empiece a recibir el tratamiento para esta intoxicación, aumentarán las posibilidades de revertir los efectos tóxicos del metanol y de que la persona sobreviva.



También se puede llamar a la línea 123 para alertar sobre la urgencia o emergencia y poder recibir los servicios especializados que sean necesarios.



Por este motivo, salubristas resaltan la sensibilización de todos los actores de la cadena productiva de bebidas alcohólicas, para que exista control en las condiciones del producto, de manera que tanto la ciudadanía como establecimientos de comercio adquieran este tipo de productos en sitios vigilados por la autoridad sanitaria.

