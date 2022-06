Los lentes de contacto se han convertido en la alternativa ideal para aquellas personas que no quieren seguir usando aumento de montura o gafas de marco. Aunque esta es más que todo una elección meramente estética, la realidad es que estos artefactos le han ayudado a muchas personas a resolver problemas de visión graves.



(También: Panel médico de EE.UU. recomienda vacuna anticovid de Moderna para niños).

“Los lentes de contacto son discos delgados y transparentes de plástico que se usan en el ojo para mejorar la visión. Los lentes de contacto flotan sobre la película lagrimal que cubre la córnea, se puede leer en la página oficial de la Academia Americana de Oftalmología (AAO)”.



“Al igual que los anteojos, los lentes de contacto corrigen los problemas de visión causados por errores refractivos. Un error refractivo sucede cuando el ojo no refracta (dobla o enfoca) la luz apropiadamente dentro del ojo, produciendo una imagen borrosa”, agrega.



Por consiguiente, al ser unos instrumentos que tienen que estar en contacto directo con sus ojos, se deben tener unos mínimos de seguridad, limpieza y táctica para poder usarlos, pues un mal tratamiento no solo puede quebrarlos, sino le pueden ocasionar enfermedades infecciosas en la córnea y sus alrededores.



Por eso le traemos algunos consejos que le pueden servir para aumentar la vida útil de sus lentes y para preservar su salud ocular. Le contamos.



(También: Los casos de covid siguen la tendencia al alza en el continente americano).

Lentes de Contacto. Foto: CEET

La limpieza es la clave

Lo primero que debe tener en cuenta, es que existen varios tipos y fórmulas de limpieza. La elección va a depender el tipo de lente que usted use, si padece de alergia o si sus ojos tienen a formar depósitos de proteínas. Estos son datos que un oftalmólogo profesional le puede decir.

- No utilice agua de la llave: por lo general, el agua que proviene de las tuberías vienen cargadas de bacterias que pueden contaminar el lente, por lo que utilice las soluciones y líquidos oftalmológicos adecuados para este propósito.



- No duerma con los lentes puestos: “Dormir con los lentes de contacto aumenta de seis a ocho veces el riesgo de sufrir molestas infecciones oculares. Es una de las cosas más comunes y peligrosas que suelen hacer los adolescentes y los adultos usuarios de lentes de contacto , mencionó AAO.



- No usarlos en la piscina o en el mar: el agua del mar y de la piscina contienen microorganismos que se pueden alojar en el vidrio y generar lesiones en las úlceras corneales.



(También: Cáncer de próstata: la importancia de detectarlo a tiempo).



- Por ningún motivo los lave con su saliva, esta también tiene microorganismos que pueden alojarse en el lente y causarle problemas.



- Cuide la caja donde guarda los instrumentos: por lo general estas se pueden agrietar o pueden empezar a contraer microorganismos nocivos.



- No deje que la boquilla de la solución toque algún extremo dle lente. Se puede romper o infectar.



"Las gotas para los ojos pueden causar problemas con sus lentes de contacto. Es mejor evitar usar cualquier tipo de gotas oftálmicas cuando use lentes de contacto. Sin embargo, puede usar gotas humectantes o gotas lubricantes libres de conservantes, según lo recomendado por su oftalmólogo", dice el portal de AAO.

